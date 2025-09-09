El Ayuntamiento de Alicante levanta las restricciones por la alerta meteorológica
Las medidas impuestas decaen este martes a las 22:00 y las clases se reanudan este miércoles
El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que las restricciones impuestas debido a la alerta meteorológica de este martes decaen el mismo día a las 22:00 horas. El levantamiento de las medidas se lleva a cabo tras un día en el que los colegios, los parques y el castillo de Santa Bárbara han permanecido cerrados debido a la alerta naranja.
Esta alerta ha decretado también la prohibición del baño en las playas, mientras que desde la Concejalía de Medio Ambiente ha informado de la inspección de grandes árboles para evitar posibles caídas ante el temporal anunciado, que finalmente no ha tenido consecuencias en la ciudad.
Según han explicado desde el consistorio, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reunido el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) a las 19:30 de este martes, desde donde ha acordado la cancelación de las medidas adoptadas ante la evolución meteorológica “favorable” y el cese previsto de la emergencia.
De esta manera, se retomarán las actividades escolares con normalidad, se reabrirán parques, jardines, playas, instalaciones deportivas, centros sociales, comunitarios y de mayores y también el castillo de Santa Bárbara.
La Aemet (Agencia Española de Meteorología) ha rebajado el nivel de emergencia en el municipio de naranja a amarillo entre las 19:00 y las 22:00, hora a la que se considera que la situación en la ciudad de Alicante será “de normalidad meteorológica”. El Cecopal, pese a esta decisión, continuará haciendo el seguimiento de la evolución meteorológica “de forma preventiva”, a la espera de la desaparición definitiva de la emergencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Última hora: Aemet amplía la alerta naranja por lluvias, viento y granizo a toda la provincia de Alicante
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante