El Ayuntamiento de Alicante levanta las restricciones por la alerta meteorológica

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que las restricciones impuestas debido a la alerta meteorológica de este martes decaen el mismo día a las 22:00 horas. El levantamiento de las medidas se lleva a cabo tras un día en el que los colegios, los parques y el castillo de Santa Bárbara han permanecido cerrados debido a la alerta naranja.

Esta alerta ha decretado también la prohibición del baño en las playas, mientras que desde la Concejalía de Medio Ambiente ha informado de la inspección de grandes árboles para evitar posibles caídas ante el temporal anunciado, que finalmente no ha tenido consecuencias en la ciudad.

Según han explicado desde el consistorio, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reunido el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) a las 19:30 de este martes, desde donde ha acordado la cancelación de las medidas adoptadas ante la evolución meteorológica “favorable” y el cese previsto de la emergencia.

De esta manera, se retomarán las actividades escolares con normalidad, se reabrirán parques, jardines, playas, instalaciones deportivas, centros sociales, comunitarios y de mayores y también el castillo de Santa Bárbara.

La Aemet (Agencia Española de Meteorología) ha rebajado el nivel de emergencia en el municipio de naranja a amarillo entre las 19:00 y las 22:00, hora a la que se considera que la situación en la ciudad de Alicante será “de normalidad meteorológica”. El Cecopal, pese a esta decisión, continuará haciendo el seguimiento de la evolución meteorológica “de forma preventiva”, a la espera de la desaparición definitiva de la emergencia.