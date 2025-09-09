El Catálogo de Protecciones de Alicante, pendiente de aprobación definitiva desde hace cinco años

El patrimonio alicantino, a la espera de protección. Este martes se cumplen cinco años de la aprobación provisional del Catálogo de Protecciones de Alicante por parte del bipartito que entonces gobernaba la ciudad, integrado por PP y Cs y liderado por el alcalde Luis Barcala. Su ejecutivo, en minoría, contó también con los apoyos del PSOE y de Compromís, y la aprobación se dio justo un día antes de que acabara el plazo concedido por la Generalitat.

Aquel era el desenlace tres años después de que el vicealcalde del tripartito de izquierdas, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), también concejal de Urbanismo, no consiguiera la aprobación plenaria del catálogo propuesto por él mismo, que contó con los votos en contra de PP y Cs y también de los concejales tránsfugas que habían accedido al consistorio a través de la candidatura electoral que él mismo encabezó.

La aprobación provisional del 9 de septiembre del 2020 tenía perspectiva de ser definitiva a corto o a medio plazo. La pluralidad del voto en el pleno del Ayuntamiento reflejaba un interés compartido en una medida anhelada para proteger medio millar de edificios históricos en una ciudad en la que el patrimonio cultural no siempre se ha visto preservado ante las actuaciones urbanísticas o ante el deterioro provocado por el paso del tiempo.

Uno de estos edificios, precisamente, se convirtió en el argumento más visible para justificar la aprobación del Catálogo y exigir su vigencia. Se trata del antiguo cine Ideal, ubicado en la céntrica avenida de la Constitución e inmerso en un proyecto que pretende convertirlo en un hotel. La licencia está pendiente de concesión y reclamada por la empresa propietaria, que en mayo anunció la interposición de una querella contra el alcalde Luis Barcala por considerar que había ignorado "intencionadamente" los trámites del proyecto empresarial. A la espera de conocer el desenlace, como la aprobación del Catálogo no es definitiva, entidades como Unir Alacant o Salvem l'Ideal han exigido que el Ayuntamiento preserve el interior del inmueble a través de la aprobación pendiente del Catálogo para evitar que un posible nuevo uso lo desproteja.

Recorrido

Ante la espera de la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones, en junio de 2022 el Ayuntamiento suspendió las licencias de demolición en edificios incluidos en el documento y en marzo del año pasado solicitó la ampliación de la vigencia de esta medida, que caducaba en dos años. Este hecho, sin embargo, no ha evitado el derribo de fachadas protegidas como la de la calle Segura número 11, demolida por haber obtenido la licencia de manera previa a aquella aprobación.

En febrero de 2024, tres años y medio después de la aprobación provisional, la Generalitat, ya presidida por Carlos Mazón, trasladó al Ayuntamiento una decena de subsanaciones necesarias para que el Catálogo pudiera ser aprobado de manera definitiva. Estas subsanaciones aún no han sido resueltas por parte del Ayuntamiento.

El relato sobre esta paralización ha hecho caer en contradicciones al propio gobierno municipal. En el pleno de junio de 2024 el concejal y portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, preguntó al ejecutivo por la aprobación definitiva del Catálogo. Manuel Villar, portavoz del gobierno local, afirmó que el Ayuntamiento planteaba la revisión y subsanación del catálogo a través de “un equipo técnico” integrado por “arquitectos, geógrafos, medioambientalistas, arqueólogos y economistas”, y se ciñó a un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante para acometer este trabajo.

Casi un año después, en abril, después de que la entidad Salvem l’Ideal preguntara sobre este convenio, desde la Concejalía de Urbanismo, liderada por Rocío Gómez, se afirmó a través de una instancia que “tras haber mantenido diversas reuniones de trabajo se ha llegado a la conclusión de que no existe viabilidad jurídica para llevar a cabo la firma del convenio”.

Desde el Ayuntamiento de Alicante y desde la Generalitat no han respondido a INFORMACIÓN sobre los motivos de este retraso. Mientras tanto, el régimen de conservación específico requerido para los elementos, espacios o bienes inmuebles debido a sus valores culturales, naturales, paisajísticos o de otro tipo, continúa ausente a la espera de una aprobación definitiva que se alarga desde hace cinco años.