Las clases se reanudan este miércoles en la provincia de Alicante tras la alerta de lluvias

Las clases se reanudarán este miércoles en los centros educativos de la provincia de Alicante y el curso escolar podrá continuar, al quedar desactivada la alerta naranja por fuertes lluvias.

Instituciones, como la Universidad de Alicante (UA), ya ha hecho público, a través de sus canales oficiales, que se restablecerá la normalidad académica y laboral. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizado el nivel de riesgo importante hasta las 21:59 horas de este martes en toda la provincia, excepto para el litoral norte de Alicante que mantiene el aviso hasta las 23:59 horas.

La previsión de un fuerte temporal ha llevado más de treinta municipios alicantinos a suspender las clases este martes, el segundo día del curso escolar como medida preventiva, pues desde la Aemet se ha advertido de que se podrían alcanzar hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, especialmente en el litoral y en áreas de l’Alcoià y El Comtat.

El Campello fue el primero en anunciar el lunes por la tarde, horas después de que más de 340.000 alumnos volvieran a las aulas en toda la provincia, el cierre de los centros educativos y deportivos para este martes, seguido de Cox y de Elche. Tras ellos, en cascada, le siguieron decenas de ayuntamientos.

Sin embargo, lo cierto es que en muchos municipios apenas ha llovido todo lo esperado, porque "las tormentas se han desarrollado con fuerza en la parte delantera de la vaguada, pero lo han hecho más al este de lo que se preveía el lunes. Como consecuencia, las precipitaciones más intensas se han producido en el mar", según el proyecto Maestral, centrado en la meteorología de la zona de Torrevieja.

Lluvias en Alcoy durante este episodio de tormentas / INFORMACIÓN

¿Dónde ha llovido más?

Hasta esta tarde, las tormentas se están dejando notar en el litoral norte de la provincia de Alicante, sobre todo en el interior de la Marina Baixa. Así, hasta las 16:00 horas se han acumulado en Sella 74,9 litros por metro cuadrado, y en Callosa d'en Sarrià 68,9, según los datos de la red de estaciones meteorológicas de Avamet. Y en Alcalalí se han registrado rachas de viento de hasta 92 km/h. Otras cifras destacadas han sido por ahora los 52,6 litros de Tàrbena, 46,6 en Parcent, 43,2 en Castell de Guadalest y 43 de Polop.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha alertado sobre la posibilidad de que durante la tarde las tormentas puedan provocar reventones húmedos, principalmente en la provincia de Alicante, como el registrado entre Callosa de Segura y Redován, con rachas de viento de hasta 100 km/h, que causaron daños y derribaron pinos y postes.

Por ello la Generalitat ha pedido extremar las precauciones y evitar ponerse en riesgo, y en caso de emergencia, llamar al 112