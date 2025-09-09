DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
Loreto Mármol
Toda la Vega Baja menos Pilar de la Horadada suspende las clases por alerta de lluvias
La comarca reacciona tras el reventón húmedo ante el aviso naranja y el recuerdo de una dana que cumple seis años
M. Alarcón
La víctima fue retenida y recibió 14 pinchazos en cuello y torso, y sufrió perforación de hígado e intestino en Elche
Los dos detenidos, que se presentaron como empleados, quisieron justificar la agresión diciendo a la Policía Nacional que era un enfermo mental por lo que fue atado y se había autolesionado. Mas información.
C. Suena
El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: "Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²"
La alerta naranja se extiende desde este lunes y toda la provincia quedará bajo aviso de lluvias fuertes y riesgo de inundaciones
Alejandro J. Fuentes
Barcala insiste en el rechazo a acoger menores en Alicante: "El Gobierno mercadea con ellos"
El alcalde se escuda en la falta de medios y competencias mientras acusa al PSOE de buscar "rédito electoralista" con los migrantes y rechaza "comparaciones" con conflictos como el de Ucrania o Venezuela
Manuel Lillo
Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante
Las madres y los padres de los alumnos del colegio 56 de Alicante son invitados a visitar las instalaciones interiores de este centro, que arranca el curso con obras, sin el patio habilitado y sin pizarras
M. Alarcón
Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
Carteles de "peligro, baño prohibido" aparecen en la orilla, que ha sido acordonada por la Policía Local
A. Fajardo
Vuelta al cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo
La implantación de la Ley de Libertad Educativa del Consell, la alerta por tormentas, el calor en las aulas y la huelga en FP marcan el primer día de clase en la provincia
O. Casado
El aviso de Aemet para hoy en Alicante: alerta naranja por lluvias, rachas muy fuertes de viento y granizo grande
Las temperaturas se mantendrán estables y la sensación térmica será bastante más elevada pudiendo llegar a los 35ºC en varios puntos de la provincia
David Navarro
Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
Convertir una estantería abarrotada en espacio libre y, de paso, recuperar algo de dinero. Esa es la propuesta de Twofaces, una joven startup alicantina que ha decidido reinventar la compraventa de libros de segunda mano con un modelo tan sencillo como innovador: un bot de inteligencia artificial que funciona directamente en Whatsapp y que se encarga de tasar, comprar y dar salida a esos títulos olvidados que acumulan polvo en casa. Lee más aquí.
D. Pamies
Guardamar del Segura
Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
Se acerca el final de la cuenta atrás para más de sesenta casas centenarias de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura, un espacio singular de viviendas de planta baja, literalmente, a la orilla del mar. Para Maruchi Saura y Asunción González, decanas de esta pequeña comunidad de vecinos, la impotencia y la tristeza forman parte de su día a día en este final de verano. Con 84 y 88 años llevan «toda la vida» en Babilonia, el lugar donde primero fueron madres y han sido abuelas después. Lee más aquí.
