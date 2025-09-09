Educación quiere que se hable más de ETA en el Bachillerato

La Conselleria de Educación seguirá adelante con su plan para que los alumnos de Bachillerato de la Comunidad Valenciana tengan en la asignatura de Historia de España temario dedicado expresamente a ETA y a sus víctimas. Hará una reforma del decreto del currículo de la materia (el conjunto de contenidos, objetivos, competencias, actividades y criterios de evaluación) para que se aborde de manera específica la actividad de la banda terrorista que nació en 1968 y que en 2011 cesó su actividad armada.

Y es que en el actual currículo autonómico de la asignatura obligatoria, que estudian los jóvenes de 17 años, no aparece referencia concreta a ETA ni al terrorismo. Lo cierto es que aparece el temario de la Transición y la Constitución de 1978, época en la que la organización criminal se radicalizó, lo que ha dado pie a que los docentes traten de forma desigual en las aulas la violencia terrorista que sufrió el país durante esa época. De hecho, profesores consultados por INFORMACIÓN aseguraron que sí impartían en sus clases contenidos relacionados con ETA y que llegaban incluso hasta el Gobierno de Felipe González, pero reconocieron que carecen de tiempo suficiente para profundizar bien en la historia.

El anuncio de Educación ha provocado nada más iniciarse el curso un nuevo encontronazo entre PP y PSOE a cuenta de ETA. Y ha ocurrido así porque el conseller José Antonio Rovira acusó al Gobierno del Botànic de haber cambiado el currículo de esta materia y dijo que, como consecuencia de ello, los jóvenes han dejado de estudiar la historia de ETA. "Se trata de sacar la ideología de las aulas, pero si la historia se la damos hasta la Guerra Civil, la dictadura de Franco y poco más...".

Encontronazo con el PSOE

A las pocas horas de las declaraciones del conseller popular, el exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler (PSPV), negó la mayor. El que fuera el número dos de este departamento, desde 2015 a 2022, se escudó en que hubo una "reorganización de contenidos", al entrar en vigor un nuevo currículo educativo en la Comunidad Valenciana, fruto de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE). Pero rechazó que se suprimiera la enseñanza de la historia reciente de España y puso en valor haber impulsado una colaboración con asociaciones y víctimas de ETA para dar charlas en los institutos. Sin embargo, es que ese currículo, vigente hasta ahora, mantiene el estudio de la dictadura franquista, la transición democrática y las décadas posteriores, pero sin hacer una referencia concreta a ETA, como quiere el PP.

Este martes, el actual secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha advertido de que "si uno analiza el currículo autonómico de la asignatura de Bachillerato podrá comprobar que por alguna razón se obvió esa etapa histórica y en ningún momento se habla de que en Bachillerato se tenga que tratar la historia de ETA". Una época que ha calificado de "terrible" al tener que "soportar el asfixiante terrorismo de ETA en España".

Asimismo, el alto cargo del Gobierno de Mazón ha lamentado las afirmaciones de su antecesor en defensa de que en tiempos del Botànic ya se estudiaba ETA. McEvoy criticó que exista una intencionalidad "torticera o profundo desconocimiento", por parte de Soler, y aseguró que la conselleria va a "solventar esa anomalía para abarcar estos cambios y otros que se irán anunciando pero que vendrán a mejorar los contenidos que los alumnos de Bachillerato deban estudiar".