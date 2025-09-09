En Directo
Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
La provincia activa el Plan Especial de Inundaciones por fuertes lluvias y tormentas. Más de treinta municipios han suspendido las clases y se recomienda extremar la precaución ante el riesgo de inundaciones y rachas de viento
La provincia de Alicante afronta este martes una alerta naranja por lluvias y tormentas, con la suspensión de las clases en la varios municipios, incluidos Alicante, Elche, OrihuelaTorrevieja y Benidorm. Tras el reventón húmedo registrado ayer en la Vega Baja, con rachas que superaron los 100 km/h en Callosa de Segura y Redován y precipitaciones que dejaron más de 30 litros en menos de una hora en Cox o Confrides, la situación continúa siendo delicada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que hoy martes podrían alcanzarse hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, especialmente en el litoral y en áreas de l’Alcoià y El Comtat. En este minuto a minuto te contamos la última hora de la alerta naranja en Alicante, las incidencias registradas en los municipios y las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad. y cómo evoluciona la previsión meteorológica según la Aemet.
Jose A. Rico
Elda mantiene por ahora los actos de las Fiestas Mayores pese a la alerta naranja
Las principales citas son el Correr la Traca a las 13:15 horas y la Suelta de Globos a las 13:45 horas, mientras que la procesión de la tarde noche dependerá de la evolución meteorológica
Jose A. Rico
Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros
El aviso naranja ya está vigente otra vez en el litoral norte, donde se prevén las mayores precipitaciones, y se reactiva en el resto de la provincia a partir de las 12:00 horas, con posibilidad además de granizo y vendavales
Loreto Mármol
El subdelegado del Gobierno se desplaza a Callosa para ver los daños del temporal
Juan Antonio Nieves apela a mantener la máxima colaboración entre administraciones y hace un llamamiento a la prudencia
Loreto Mármol
Toda la Vega Baja menos Pilar de la Horadada y Algorfa suspende las clases por alerta de lluvias
La comarca reacciona tras el reventón húmedo ante el aviso naranja y el recuerdo de una dana que cumple seis años
Alejandro J. Fuentes
Así amanece Alicante en alerta naranja: el castillo de Santa Bárbara, colegios y parques cerrados
El Ayuntamiento alicantino decreta también la prohibición del baño en las playas y la concejalía de Medio Ambiente inspecciona grandes árboles
