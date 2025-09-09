Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia

La provincia activa el Plan Especial de Inundaciones por fuertes lluvias y tormentas. Más de treinta municipios han suspendido las clases y se recomienda extremar la precaución ante el riesgo de inundaciones y rachas de viento

La AEMET decreta alerta naranja en Alicante este martes: lluvias generalizadas y descenso térmico

La AEMET decreta alerta naranja en Alicante este martes: lluvias generalizadas y descenso térmico

INFORMACIÓNTV

C. Suena

C. Suena

La provincia de Alicante afronta este martes una alerta naranja por lluvias y tormentas, con la suspensión de las clases en la varios municipios, incluidos Alicante, Elche, OrihuelaTorrevieja y Benidorm. Tras el reventón húmedo registrado ayer en la Vega Baja, con rachas que superaron los 100 km/h en Callosa de Segura y Redován y precipitaciones que dejaron más de 30 litros en menos de una hora en Cox o Confrides, la situación continúa siendo delicada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que hoy martes podrían alcanzarse hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, especialmente en el litoral y en áreas de l’Alcoià y El Comtat. En este minuto a minuto te contamos la última hora de la alerta naranja en Alicante, las incidencias registradas en los municipios y las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad. y cómo evoluciona la previsión meteorológica según la Aemet.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
  2. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
  3. Última hora: Aemet amplía la alerta naranja por lluvias, viento y granizo a toda la provincia de Alicante
  4. Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
  5. La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
  6. Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
  7. El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
  8. Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado

Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento

Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento

Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros

Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros

Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia

Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia

Así amanece Alicante en alerta naranja: el castillo de Santa Bárbara, colegios y parques cerrados

Así amanece Alicante en alerta naranja: el castillo de Santa Bárbara, colegios y parques cerrados

33 municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias

33 municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Suspendida la concentración del martes en Alicante por el embargo de armas a Israel

Suspendida la concentración del martes en Alicante por el embargo de armas a Israel

La virgen del Socorro pasea por el Raval Roig cubierta con un plástico ante la previsión de lluvia

La virgen del Socorro pasea por el Raval Roig cubierta con un plástico ante la previsión de lluvia
Tracking Pixel Contents