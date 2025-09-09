Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia

Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros

El aviso naranja ya está vigente otra vez en el litoral norte, donde se prevén las mayores precipitaciones, y se reactiva en el resto de la provincia a partir de las 12:00 horas, con posibilidad además de granizo y vendavales

