Un milagro en Alicante hace 50 años: un niño de dos años resultó ileso tras caer de un undécimo piso

El jardinero de la urbanización La Chicharra no lo vio, no le dio tiempo, pero sí lo oyó. Fue un golpe seco. Se giró y vio un socavón en un robusto macetero de margaritas. En el fondo de ese agujero, un niño de dos años llamado Miguel que había caído al vacío desde casi cuarenta metros. El parte es un milagro: “Apenas un par de rasguños en la cara y unas ligeras lesiones en el hombro”. La segunda semana de septiembre de 1975 en Alicante fue la del suceso extraordinario de Miguel Pérez, un niño “rubio, muy guapo y regordete”, según la familia.

El chiquillo estaba jugando con su hermano en la terraza y se precipitó. “Que se ha caído, que se ha caído”, entró gritando a la casa Bernardo, el mayor. Afortunadamente, todo quedó en una historia que contar y el niño estuvo unos días en observación en la clínica Vistahermosa, donde recibió juguetes y las visitas de familiares y medios de comunicación. “Este chiquillo tiene que ser paracaidista”, le dijo Perfecto Arjones, el fotógrafo de INFORMACIÓN a la madre. Ésta le contestó: “Mejor astronauta”. Aquella fue una de las leyendas urbanas que pulularon durante décadas en el apartamento, sólo los más veteranos del lugar pueden dar fe de que ocurrió.

Más allá del shock, Alicante seguía con la cuesta arriba que era y es el mes de septiembre para todos. En uno de esos propósitos para el nuevo curso estaban los niveles de contaminación de la ciudad. Con aquel objetivo el Centro de Estudios Universitarios había decidido tomar la delantera ante la inacción del Ayuntamiento e instaló unos aparatos medidores de gases en zonas como la avenida de Jijona, General Marvá o Benito Pérez Galdós. José Luis Alonso, jefe del departamento de Química Aplicada del CEU, aseguraba que Alicante jugaba con ventaja por la proximidad del mar. “Es una enorme salida para evacuar los gases, la brisa se lo lleva todo”, explicaba. Los resultados de aquellos medidores confirmaban que la avenida de Jijona era la más contaminada y que en la Rambla apenas había contaminación. “Lo único que hay es polvo producido por los humos negros, pero apenas hay dióxido de azufre”, explicaban los autores del estudio.

En asuntos más disolutos, Alicante constataba cómo sus vecinos consumían cada vez más whisky y menos vino. “En un año ha subido su consumo más de un 20 %”, explicaban en la bodega Molina. La gente lo tomaba a la hora del aperitivo, escocés o americano. Era un cambio de tendencia en el consumo del alcohol, también eran más frecuentes bebidas como el ron o el vodka y el vino perdía terreno. “Lo toman quienes tienen menos dinero”, decían los bodegueros.

En el plano puramente municipal, la construcción de la ermita de Virgen del Socorro tocaba a su fin: la empresa aseguraba que se le entregaría al obispado en un plazo de dos meses. Era éste un nuevo templo para honrar a la patrona del Raval Roig, toda vez que el otro, más pequeño, había sido demolido tiempo atrás. La nueva ermita estaba ubicada en el edificio entre la plaza de Topete y la antigua y contaba en el techo con una claraboya y una cruz. Este viejo anhelo de los vecinos de la zona, satisfecho por fin en este 1975, llegaba al mismo tiempo que el Ayuntamiento emprendía una lucha contra los perros callejeros. “Queremos evitar peligros al ciudadano”, explicaban desde el consistorio. La unidad encargada para esta “operación retirada” había sido equipada con una furgoneta y la promesa de un nuevo emplazamiento para la perrera municipal en la finca El Roal, en Tángel, de 16.000 metros cuadrados.

El volumen de turismo alemán provocó aquellos días la reaparición de un consulado teutón en Alicante, concretamente en el edificio Torre Alicante de la Albufereta. Alexander Lane se encargaba del mismo y ponía fin a 36 años sin presencia diplomática alemana en la capital de la Costa Blanca. También en aquella semana llegaban buenas noticias del campo, donde comunicaban el aumento de la producción de melones: de 35.000 a 53.000 toneladas en un año. Las variedades, el piel de sapo, el rochet, el tendrell y el cantaloup.

En el mundo del fútbol, el Hércules disfrutaba de sus días de vino y rosas con una victoria por 2-0 contra el Valencia con goles de Baena y Saccardi. Mientras, el Elche decía adiós al peruano Oblitas, que se marchaba del club diciendo que “nunca hubiera triunfado en el fútbol español”. Una historia que se acababa antes de empezar.