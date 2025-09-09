Polémica ante la numerosa presencia de cucarachas en la estación de autobuses de Alicante
Usuarios difunden un vídeo con la presencia de estos insectos en la zona de salida y llegada de los vehículos
Decenas de cucarachas concentradas en la estación de autobuses de Alicante han desatado la polémica. Usuarios de la estación han difundido un vídeo impactante en el que se observa la presencia de estos insectos en la dársena, en la zona de llegada y salida de estos vehículos, con una imagen que refleja una presencia numerosa.
El vídeo, que fue grabado el lunes, se hizo viral y en él se escuchan las palabras de impacto de las personas presentes. La presencia de estos insectos ha generado también críticas sobre la limpieza del lugar y sobre el papel de las autoridades encargadas de llevar a cabo la limpieza.
Este martes, en Junta de Gobierno Local, los representantes presentes del ejecutivo municipal han sido preguntados por esta cuestión. La concejala Cristina Cutanda ha afirmado que “todas las plagas que aparecen en el municipio y son competencia nuestra se tratan con el servicio: tenemos adjudicado el de sanidad”, competencia que ejerce la misma edil, “y por tanto esta plaga, en caso de que sea necesario, la trataremos”, ha concluido.
Preguntada sobre el origen de esta posible plaga, Cutanda ha respondido que “irá el veterinario municipal a comprobarlo”.
Críticas
El vídeo no ha pasado inadvertido entre algunos políticos de la oposición municipal. Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha expresado a través de sus redes sociales que “no merecemos vivir así”, y ha definido Alicante como “una ciudad colmatada de residuos, plagas y especulación”.
Y desde la cuenta de Esquerra Unida, organización que también cuenta con representación municipal, han publicado un mensaje irónico: “En Alicante todo es turismo, dicen. Aún nos pasa poco”.
