Más retrasos en el traslado de Torre Placia en Alicante

Más contratiempos para el traslado de Torre Placia. El desmontaje del monumento se inició el pasado mes de diciembre, tal y como anunció el Ayuntamiento de Alicante a través de un comunicado. Sin embargo, la empresa encargada del proyecto necesitó cinco de los seis meses del plazo de ejecución para enumerar y etiquetar todas las piezas del inmueble, lo que hacía parecer imposible que se pudiera proceder a su desmontaje, traslado y reconstrucción en menos de treinta días. Finalmente, el equipo de gobierno aprobó una ampliación del plazo de ejecución que permitía concluir los trabajos en septiembre de 2025, una meta que tampoco se ha cumplido. Ahora, el Consistorio concede más tiempo extra: hasta marzo de 2026.

En su momento, la primera ampliación llamaba la atención no por inesperada sino por extensa. En la práctica, supuso nueve meses más para desarrollar los trabajos, lo que superaba incluso el plazo previsto inicialmente, que era de medio año. Según Villar, «en el acuerdo viene la motivación que presentó la empresa y los técnicos municipales la dan por válida», por lo que el Ayuntamiento aceptaba la justificación esgrimida por los profesionales a cargo del traslado del monumento. Esta segunda prórroga aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local será de seis meses más, elevanto el total a más de 20 meses de ejecución.

Entre los motivos esgrimidos ahora por la mercantil, se encuentra "el retraso inicial debido a la obtención de permisos", "as exigencias del seguimiento arqueológico", "las dificultades técnicas del montaje por el gran volumen y complejidad geométrica de las piezas", "los tiempos de secado de los morteros de cal como limitante natural del avance" y "las incidencias climatológicas y logísticas ya acreditadas".

Historia de un conflicto urbanístico

Los trabajos (adjudicados por 1,77 millones de euros) comenzaron a mediados del pasado mes de julio, con labores de limpieza y desbrozado en la parcela actual, en la calle Clara Campoamor de Playa de San Juan. Tras adecuar el entorno, tal como avanzaron fuentes de la empresa, se procedió a numerar las piezas del «puzle». Un cometido que se prolongó hasta mediados de diciembre.

Ahora, los técnicos de la mercantil contarán con otros nueve meses para poner fin a un conflicto que arrancó en 1996, con la aprobación del Plan Parcial de La Condomina, que concedió licencia para la construcción de un conjunto de viviendas en las parcelas colindantes, recurrida por el dueño del monumento y anulada por el TSJ. El tribunal ordenó al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias, incluida la demolición de las viviendas, para restaurar la legalidad. Finalmente, se optó por trasladar el monumento en vez de derruir las viviendas.