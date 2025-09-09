EL TIEMPO
Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento
En el litoral norte de la provincia se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado
La provincia de Alicante se encuentra este martes 9 de septiembre en alerta naranja por lluvias y tormentas, según el último boletín del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Mientras, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de la alerta naranja en el litoral de Alicante y el interior, además del litoral sur de Valencia, en donde las acumulaciones por lluvia serán de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.
En el litoral norte de Alicante se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado y también en el litoral sur de Valencia. Los chubascos serán persistentes en las zonas litorales más al sur de Valencia y más al norte de Alicante, según la Aemet.
Habrá tormentas fuertes y en puntos de la provincia podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.
El tiempo en Alicante
En Alicante el mayor volumen de precipitaciones se esperan desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. El día estará totalmente nublado con temperaturas que irán desde los 21 a los 28 grados.
El tiempo en Elche
En Elche las precipitaciones serán fuertes en la franja central del día, a partir de las 12.00 horas y más débiles por la tarde, a partir de las 18.00 horas. Las temperaturas irán de los 21 a los 26 grados.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm la previsión de lluvias fuertes se centra en las primeras horas del día y la temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados.
El tiempo en Elda
En Elda se esperan lluvias hasta las 18.00 horas con temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados en parte central del día.
El tiempo en Torrevieja
La localidad vivirá un día con lluvias fuertes por la mañana y tormentas a partir de las 12.00 horas que se extenderán hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas podrían superar los 27 grados.
El tiempo en Orihuela
Orihuela vivirá hoy una jornada de lluvias y tormentas que podrían ser muy fuertes en la primera mitad del día y que amainarán a partir de las 18.00 horas.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy se espera que la lluvia haga acto de presencia durante toda la mañana y la primera parte de la tarde. Temperaturas máximas de 25 grados.
El tiempo en Dénia
Dénia, como el resto de la provincia, vivirá hoy una jornada marcada por la alerta naranja que dejará tormentas fuertes por la mañana y lluvias hasta media tarde. En cuanto a las temperaturas, los termómetros podrían alcanzar hasta los 28 grados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- Última hora: Aemet amplía la alerta naranja por lluvias, viento y granizo a toda la provincia de Alicante
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- Dos heridos en una pelea con apuñalamiento en la Explanada de Alicante
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de la provincia de Alicante, según un portal especializado
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar