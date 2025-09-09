Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento

La provincia de Alicante se encuentra este martes 9 de septiembre en alerta naranja por lluvias y tormentas, según el último boletín del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Mientras, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de la alerta naranja en el litoral de Alicante y el interior, además del litoral sur de Valencia, en donde las acumulaciones por lluvia serán de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

08/09 16:54 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/CGWAygUEXI — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 8, 2025

En el litoral norte de Alicante se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado y también en el litoral sur de Valencia. Los chubascos serán persistentes en las zonas litorales más al sur de Valencia y más al norte de Alicante, según la Aemet.

Alerta naranja en Alicante: Aemet advierte de chubascos, tormentas y granizo grande / Eva Abril

Habrá tormentas fuertes y en puntos de la provincia podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El tiempo en Alicante

En Alicante el mayor volumen de precipitaciones se esperan desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. El día estará totalmente nublado con temperaturas que irán desde los 21 a los 28 grados.

El tiempo en Elche

En Elche las precipitaciones serán fuertes en la franja central del día, a partir de las 12.00 horas y más débiles por la tarde, a partir de las 18.00 horas. Las temperaturas irán de los 21 a los 26 grados.

⛈️ Jornada adversa en el tercio oriental peninsular y en Baleares.



➡️ Chubascos de intensidad muy fuerte e incluso torrencial.



➡️ En Baleares pueden acumularse 140 mm en tres o cuatro horas.



➡️ Pueden producirse inundaciones y crecidas repentinas. ¡Precaución! pic.twitter.com/1Y38f9igUN — AEMET (@AEMET_Esp) September 9, 2025

El tiempo en Benidorm

En Benidorm la previsión de lluvias fuertes se centra en las primeras horas del día y la temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan lluvias hasta las 18.00 horas con temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados en parte central del día.

El tiempo en Torrevieja

La localidad vivirá un día con lluvias fuertes por la mañana y tormentas a partir de las 12.00 horas que se extenderán hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas podrían superar los 27 grados.

¡#FelizMartes! Hoy (09/09/2025) la atención sigue puesta en el Mediterráneo. La zona más inestable será el sur de #Valencia, norte de #Alicante, #Ibiza, #Formentera y el norte de #Mallorca. Es ahí donde las tormentas pueden ser más intensas y organizadas. Mapa: @SpainStormPred. pic.twitter.com/WskMNgRxb4 — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 9, 2025

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá hoy una jornada de lluvias y tormentas que podrían ser muy fuertes en la primera mitad del día y que amainarán a partir de las 18.00 horas.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera que la lluvia haga acto de presencia durante toda la mañana y la primera parte de la tarde. Temperaturas máximas de 25 grados.

El tiempo en Dénia

Dénia, como el resto de la provincia, vivirá hoy una jornada marcada por la alerta naranja que dejará tormentas fuertes por la mañana y lluvias hasta media tarde. En cuanto a las temperaturas, los termómetros podrían alcanzar hasta los 28 grados.