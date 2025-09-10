Bajan los suicidios en la Comunidad pero suben en Alicante

Suben en Alicante pero bajan en la Comunidad Valenciana. El pasado año 171 personas se quitaron la vida en la provincia, cuatro más que el ejercicio anterior, según los datos aportados por la Conselleria de Sanidad. Por contra, a nivel autonómico, se contabilizaron 421 suicidios (47 menos que en 2023), un número que sigue siendo muy alto, pero es la cifra más baja de los últimos trece años.

Los hombres siguen representando 7 de cada 10 fallecimientos, mientras que los grupos de edad con mayor número de casos registrados son los situados entre 50-59 años, seguidos del grupo de edad comprendido entre los 40-49 años, y el de 60-69 años. Para los menores de 30 años, el suicidio se mantiene como la principal causa de muerte, representando el 20,9 % de estas.

Es más, en solo tres meses (durante el segundo trimestre del curso pasado) 178 casos de estudiantes han manifestado ideas o intentos de suicidio en la Comunidad, según han detectado las nuevas unidades de detección precoz salud mental habilitadas por la Generalitat.

Solo en tres meses han detectado 178 casos de estudiantes con ideas o intentos de suicidio en la Comunidad

A nivel autonómico, la tasa de suicidios ha experimentado en el último año un descenso del 11,8 %, respecto a 2023, una reducción más favorable que la media nacional (7,6 %). De esta manera, los datos de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian un cambio de tendencia histórico que consolida a la Comunidad Valenciana como una de las comunidades del país con mejor evolución en la reducción de la tasa de suicidios, según el departamento de Marciano Gómez.

Entre las comunidades autónomas de mayor población, solo Madrid (con un descenso del 15,9 % en la tasa de suicidios) y Cataluña (reducción del 14,5 %) obtienen resultados mejores en el comparativo 2023-2024. Con esta evolución, la región es la octava con menor tasa de suicidios del país, alcanzando nuevamente la media nacional de 7,9 casos por cada 100.000 habitantes, un valor que no se registraba desde el año 2017.

421 personas se quitaron la vida en 2024 en la Comunidad, la cifra más baja en trece años

Manifestación de estudiantes en defensa del cuidado de la salud mental / PILAR CORTES

Menos urgencias por autolesiones

En este contexto, también ha habido una disminución de las urgencias hospitalarias por autolesiones. Así, Sanidad ha detectado que entre enero y agosto de 2025 se ha producido un descenso del 7,4 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, siendo el primer año en que disminuyen este tipo de urgencias desde la pandemia del Covid.

En este sentido, el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, ha puesto el foco en las zonas afectadas por la dana. “Donde cabría esperar un empeoramiento de la salud mental, se ha conseguido reducir la incidencia de casos graves, gracias al despliegue inmediato de los servicios de salud mental que actuaron desde los primeros días para prevenir complicaciones, en especial, los cuadros de estrés postraumático”.

Pese a la bajada de casos, el responsable autonómico ha asegurado que "no hay que caer en la autocomplacencia y vigilar una situación que sigue siendo muy compleja, aunque evolucione mucho mejor de lo inicialmente esperado”. También ha reconocido el esfuerzo de los todos los profesionales de salud mental que han venido participando en el plan de respuesta ante la riada que asoló Valencia el fatídico 29 de octubre.

No hay que caer en la autocomplacencia y vigilar una situación que sigue siendo muy compleja, aunque evolucione mucho mejor de lo inicialmente esperado Bartolomé Pérez Gálvez — Director General de Salud Mental y Adicciones

Una joven pasa junto a una pintada en una calle de Alicante en la que se invita a hablar del suicidio. / J HERNÃNDEZ

Trabajo en los centros escolares

Para prevenir estas situaciones extremas, la Conselleria de Sanidad ha destacado la puesta en funcionamiento de las Unidades de Detección Precoz en los centros escolares, integradas por 56 psicólogos (21 en la provincia) que trabajan directamente con la comunidad educativa. El pasado curso (desde abril a junio) atendieron a total de 341 alumnos alicantinos. Estas unidades han evitado la progresión a situaciones de mayor riesgo.

Además, este curso se ha puesto también en marcha el Programa Escolar para la Promoción del Bienestar Emocional y la Prevención de Adicciones, en colaboración con la Conselleria de Educación.

Al mismo tiempo, la Conselleria de Sanidad ha asegurado haber hecho "el mayor incremento de plantillas registrado hasta la fecha". En 2024 se incorporaron 200 nuevos profesionales en salud mental y, en lo que llevamos de 2025, se han creado 431 nuevas plazas, lo que supone un 72 % más de profesionales que en las dos legislaturas anteriores, según el departamento de Marciano Gómez.

El esfuerzo por ampliar plantillas, acercar recursos a las escuelas y desplegar equipos en situaciones de emergencia está dando los resultados Bartolomé Pérez Gálvez

La Administración autonómica ha asegurado que este incremento ha permitido mejorar la accesibilidad a la atención, reducir listas de espera y ofrecer una cobertura más integral a la ciudadanía. Sin embargo, lo cierto es que los pacientes todavía tienen que esperar hasta tres meses para ser atendidos por un psicólogo o psiquiatra en la provincia.

“Es evidente que invertir en salud mental salva vidas. El esfuerzo por ampliar plantillas, acercar recursos a las escuelas y desplegar equipos en situaciones de emergencia está dando los resultados esperados. El descenso del suicidio en la Comunitat Valenciana y la buena tendencia que se está manifestando en estos meses, es una noticia esperanzadora que demuestra que vamos por buen camino”, ha destacado Bartolomé Pérez.