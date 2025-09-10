Así urge la comunidad educativa de Alicante combatir el calor en las aulas: agua fresca, sombra, aire y adaptar horarios

Desde adaptar horarios, permitir vestimentas más ligeras, garantizar agua fresca y suspender actividades físicas al aire libre cuando se superen los límites de seguridad, hasta toldos, árboles, protección solar en ventanas y fachadas y, por supuesto, aire acondicionado y ventiladores. Son las reivindicaciones que urge la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de Alicante ante el asfixiante calor que sufren los centros educativos públicos de la provincia. Con aulas a más de 30 grados otro nuevo curso, la agrupación ha demandado al Ayuntamiento un protocolo municipal de actuación. En otros casos, como en Elche hay colegios, como Les Arrels, que han llegado a pedir a las familias que lleven aparatos de climatización para combatir las altas temperaturas.

La entidad, formada por sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos, así como las asociaciones de directores y colectivos ciudadanos, ha advertido de que "la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas no pueden depender de parches temporales” y ha lamentado la ausencia de "espacios seguros" en la mayoría de centros educativos por la falta de sombras.

Entre las medidas que plantean está la formación al personal docente para identificar síntomas de golpe de calor y activar protocolos de emergencia.

Y es que la preocupación por las altas temperaturas y la falta de condiciones para dar clase de forma digna ha llevado ya a directores de centros educativos a plantear modificar el calendario escolar.

Precisamente, en el contexto climático actual, con una estación cálida que se extiende hacia los extremos (junio y septiembre sobre todo), el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA y reconocido experto en climatología, Jorge Olcina, también aboga por adaptar el calendario de final e inicio del curso escolar. Es más, Olcina considera que las clases presenciales en los colegios deberían acabar a finales de mayo y luego dejar 15 días para exámenes y evaluación. Por tanto, la presencia del alumnado en los centros debería terminar el 15 de junio e iniciar el curso siempre después del 15 de septiembre.

Un ventilador en un instittuto de Alicante / PILAR CORTES

Barracones

Además de atender a la urgencia del calor, una de las principales carencias que ha destacado la plataforma es la ausencia de infraestructuras adecuadas en los centros educativos públicos, en concreto, han reclamado la eliminación de barracones que llevan más de una década instalados en algunos centros y la reactivación de obras paralizadas o eternamente prometidas. La entidad ha calificado esta situación de “indigna” y “crónica”, y ha asegurado que pone en riesgo la calidad educativa.

Además, se ha denunciado la falta de plazas escolares en zonas como la playa de San Juan, lo que obliga a muchas familias a realizar desplazamientos forzosos cada mañana. Con ello, la entidad ha exigido una planificación educativa realista y ajustada al crecimiento de la ciudad, advirtiendo de que el colapso en algunas áreas escolares es ya "inasumible".

Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante / Héctor Fuentes / Héctor Fuentes

Rechazo a la Ley de Libertad Educativa

Asmismo, la plataforma ha reiterado el rechazo absoluto a la Ley de Libertad Educativa del Consell, que este curso se ha desplegado definitivamente tras consultar a las familias sobre si sus hijos tienen que estudiar mayoritariamente en castellano o en valenciano, dejando fuera a los consejos escolares, a los docentes y equipos directivos. La plataforma considera que esta normativa es un "ataque directo" a la escuela pública, a la lengua valenciana y a la cohesión social, y ha insistido en pedir su retirada inmediata.

“Es un paso atrás en derechos y en calidad educativa”, han afirmado los portavoces, apoyándose en comunicados recientes de asociaciones de directores de centros educativos, que también alertaron de la falta de profesorado, recortes en recursos y un modelo de planificación “colapsado”.

Otras entidades como la Confederación Gonzalo Anaya y Escola Valenciana también han alzado la voz contra esta ley, señalando que discrimina a la escuela pública y pone en peligro la normalización del uso del valenciano en las aulas.

Movilizaciones

Ante la falta de respuesta de las administraciones, la plataforma ha anunciado que en las próximas semanas impulsará movilizaciones ciudadanas y acciones de protesta para exigir cambios estructurales. “Solo la presión social logrará que los gobiernos prioricen la educación pública como pilar fundamental de nuestra sociedad”, han concluido los portavoces, visiblemente molestos por lo que califican como “abandono institucional”.