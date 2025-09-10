Alicante impulsa una marcha ciclista... sin carril bici

Colectivos ciclistas critican que el Ayuntamiento de Alicante ha programado, dentro de la Semana de la Movilidad, una marcha en bicicleta a Urbanova, precisamente uno de los itinerarios que estas agrupaciones critican por su inaccesibilidad. Las agrupaciones lamentan que la decisión del gobierno local parece "una broma" y tachan de "pantomima" la iniciativa.

Desde Alacant en Bici, Pedro Raigal sostiene que "lo que se hace durante 365 días al año es perjudicar la movilidad sostenible" con medidas que no se abordan, como la ejecución de carriles bici, la colocación de aparcabicis, o la limitación de velocidad de los coches. "La marcha a Urbanova nos deja descolocados porque es una protesta que pensábamos hacer nosotros, no entendemos el carácter o la intención del Ayuntamiento" añade.

Además, el portavoz de Alacant en Bici se pregunta si la propuesta "es para poner de manifiesto que es una vergüenza que ese barrio no tenga conexión ciclista y peatonal". Al respecto, recuerda que "el mandato anterior había un proyecto para una pasarela para solucionar este punto negro y ha quedado anulado". En la misma línea, recuerda que "la Mesa de la Movilidad que llevaba años quedó cancelada por parte del Ayuntamiento", con el que se mantiene un "apagón informativo", puesto que "no se comunican y no responden a emails".

Tampoco convence el sentido de la marcha a Iñaki Malluguiza, de la Plataforma Movilidad Sostenible: "Nos gustaría pensar que por fin el Ayuntamiento reconoce que es necesario hacer una conexión ciclopeatonal con el aislado barrio de Urbanova, que es la salida hacia todo el sur de la provincia".

El portavoz del colectivo incide en que "después de estar un año solicitando, hasta en cuatro ocasiones, una reunión con el concejal", la agrupación "no ha recibido más que largas", pese a reclamarlo personalmente al edil Carlos de Juan. "No podemos pensar nada más que es una cortina de humo y que quieren Ilusionar a la ciudadanía, lavando su imagen para luego no cumplir esas ilusiones", concluye Malluguiza.

Renuncia a la pasarela

El gobierno municipal liderado por Luis Barcala, al hacerse con la vara de mando en solitario tras la desaparición de Ciudadanos, descartó el proyecto para la construcción de una pasarela ciclopeatonal en Urbanova. El entonces bipartito ya se mostró dividido durante pasado mandato respecto a la infraestructura, con la Concejalía de Urbanismo (dirigida por Ciudadanos) apostando por una obra icónica, mientras Alcaldía (PP) nunca llegó a considerarla necesaria, especialmente después de dispararse el coste, que pasó de 3 a 4,4 millones de euros.

El último trámite conocido antes de que Barcala descartara su construcción llegó en febrero de 2022. Entonces, tras año y medio de bloqueo del proyecto, después de que la empresa adjudicataria renunciase a realizar la obra, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el nuevo proyecto para la construcción de la plataforma ciclopeatonal del acceso sur de Alicante, necesaria para unir el carril bici que finaliza frente a la Euipo con el que empieza junto a la desaladora de Urbanova.

Esta infraestructura, según defendía el bipartito el pasado mandato, iba a "hacer más accesible la ciudad de Alicante para todos los ciudadanos del municipio, ya sean ciclistas habituales o aficionados a la bicicleta, así como a los peatones, mejorando a su vez el aspecto del acceso sur a la ciudad de Alicante a través de la avenida de Elche, acceso hacia las playas del sur de Urbanova y acceso a la zona industrial de Agua Amarga, incrementando la seguridad vial".