El Ayuntamiento de Alicante retrasa las actividades para mayores por no tener la empresa adjudicataria

Las actividades en los centros municipales de mayores de Alicante para el curso 25/26 debían vivir este miércoles su pistoletazo de salida con el inicio de las inscripciones. El calendario fijado contemplaba que entre el 10 y el 18 se realizaran las matriculaciones, que el 19 se celebrara el sorteo de plazas y que el 22 se publicaran las vacantes para arrancar los talleres el 1 de octubre. Nada de eso se cumplirá. El proceso ha quedado en suspenso “hasta nuevo aviso” porque el Ayuntamiento no dispone todavía de la empresa adjudicataria encargada de ejecutar gran parte de la programación.

Agustín Conesa, presidente del centro de mayores de San Gabriel y miembro del Consejo de Mayores, explica que han sido los propios representantes de los centros quienes han reclamado bloquear la página web de inscripciones: “No podíamos aceptar que unos empezaran con voluntarios o monitores municipales y otros se quedaran sin nada. Hubiera sido un agravio comparativo. Hemos reclamado que no arranque nadie hasta que podamos empezar todos al mismo tiempo”. Según relata, 17 de los 19 centros han firmado un escrito conjunto para exigir la paralización.

Los presidentes de los centros de mayores de Alicante se han reunido este miércoles / INFORMACIÓN

“Los mayores de Alicante merecemos algo mejor que lo que nos están ofreciendo. No pedimos nada extraordinario, solo que los centros funcionen con normalidad y se doten de lo que necesitan”, insiste Conesa. Como ejemplo de carencias cita averías sin resolver en instalaciones, como el ascensor roto del centro de Isla de Cuba o los años sin climatización en Villafranqueza y Divina Pastora.

Retraso en la licitación

El contrato salió a licitación el 17 de julio, con plazo de ofertas hasta el 4 de agosto. Se presentaron siete empresas, con propuestas que iban de los 189.000 a los 427.000 euros. Dos quedaron fuera y el informe técnico situó a Podium Gestión Integral como la mejor clasificada con una oferta de 308.000 euros. La Junta de Gobierno aprobó la clasificación la semana pasada, pero el proceso sigue pendiente de resolución definitiva y de la formalización del contrato.

Mientras tanto, la Concejalía de Mayores defiende que el retraso responde a una petición expresa de los representantes de los centros. Fuentes municipales sostienen que la contrata “está preadjudicada” y que la incorporación de la empresa se producirá “en las próximas semanas”. También subrayan que hay talleres impartidos por personal municipal o voluntarios que podrían haber arrancado antes, aunque fueron los mayores quienes exigieron que toda la programación empiece a la vez.

Más presupuesto

El Ayuntamiento ha venido destacando en las últimas semanas que este año se ha incrementado en un 44 % la partida para talleres, hasta 446.289 euros en dos años, lo que permitirá aumentar un 42 % el número de actividades (de 66 a 114) y un 38 % las horas de servicio de monitores (de 4.900 a 7.950). En total se han anunciado 339 actividades que deberían ofrecerse en los 19 centros de mayores y otros espacios como el Centro Municipal de las Artes, el Club Atlético Montemar o la playa del Postiguet.

El catálogo incluye desde gimnasia, yoga o pilates hasta teatro, idiomas, escritura creativa, informática, costura o huertos urbanos. Un abanico que, a falta de empresa que lo ejecute, permanece paralizado. El propio portal municipal recoge que, tras la reunión del 9 de septiembre con los representantes, la apertura de inscripciones queda aplazada “hasta nuevo aviso”.

Para los presidentes de centros de mayores la situación refleja una falta de planificación y sensibilidad hacia un colectivo de casi 27.000 socios en Alicante. Los responsables municipales insisten en que el bienestar de las personas mayores es “una prioridad” y enmarcan la nueva programación dentro de su estrategia para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. Sin embargo, los mayores replican que los talleres siguen bloqueados, el curso está en el aire y no existe todavía una fecha concreta que garantice su arranque.