Peligro de atropello en la Explanada de Alicante por la difícil convivencia entre ciclistas y peatones

Un carril bici estrecho junto a un paseo de referencia, miles de turistas que transitan diariamente, reclamos de los locales de hostelería que invitan a cruzar la calzada y la necesidad de paso para descubrir la ciudad más allá del litoral. Es el cóctel que se genera la Explanada cada día. El paseo más emblemático de Alicante, que incorporó un espacio para vehículos no motorizados tras las últimas obras de reurbanización, continúa sin ver distinguido suficientemente este espacio. La confusión parece asegurada pese a los intentos del Ayuntamiento.

El vial, señalado con inscripciones en la superficie y con algunas señales en las incorporaciones, no cuenta con un color diferenciado que lo distinga de los paseos de alrededor. A eso se le suma el desconocimiento de los turistas, que lo cruzan frecuentemente sin verse advertidos del peligro para acceder a las calles y plazas adyacentes o para consultar la enorme oferta hostelera presente en el paseo.

Falta una señalización más clara: los carriles no están bien señalizados ni bien hechos Diego Corcoba — Hostelero en La Explanada

Precisamente, la hostelería es testimonio de esta realidad. Recientemente, el carril bici ha incorporado señalizaciones en la superficie que recuerdan la prioridad para los peatones en los cruces. Pese a que el vial está habilitado para vehículos no motorizados, sus conductores son advertidos de que las personas que lo cruzan a pie deben ser respetadas en tramos determinados.

Sin embargo, son muchas las que cruzan el carril bici desconociendo que por él transitan vehículos sin motor. Las hay quienes, incluso, caminan sobre el vial pensando que se trata de un espacio más para caminar. La falta de señalización suficiente es la consecuencia de esta realidad visible a diario.

Es raro que aún no haya pasado nada grave Antonio Lecegui — Hostelero en La Explanada

Así lo considera Diego Corcoba, encargado de dos negocios de hostelería ubicados en la parte del paseo más cercana al parque de Canalejas. “Falta una señalización más clara: los carriles no están bien señalizados ni bien hechos” critica. Además, el hostelero apunta que “las bicis y los patines van como locos, y más de una vez ha habido accidentes”.

Escuchamos muchos pitos, e incluso insultos de los conductores a las personas que cruzan o pasean sin mirar Cesia Scalione — Hostelera en La Explanada

Según su relato, en las terrazas de sus locales “no ha habido problemas”, pero son testigos de los peligros de este vial en el que “mucha gente cruza sin mirar y los vehículos pasan demasiado rápido” y que “no está bien señalizado y es normal que la gente se confunda”.

Llama la atención que tantos peatones anden por el carril bici, es normal que los ciclistas se quejen Álvaro Larnia — Hostelero en La Explanada

Antonio Lecegui, también hostelero, cree que “es raro que aún no haya pasado nada grave”, ya que “aunque el carril bici está señalizado, no se ve lo suficiente y tendría que estar más claro, como en las carreteras: que haya un paso de peatones, como cuando vamos en coche”.

Paseantes se acercan a las terrazas de los restaurantes a través del carril bici. / Rafa Arjones

Otra hostelera, Cesia Scalione, celebra que el carril bici no ha provocado aún accidentes, pero admiten que escuchan “muchos pitos, e incluso insultos de los conductores a las personas que cruzan o pasean sin mirar”. Álvaro Larnia, camarero que también trabaja en La Explanada, considera que “llama la atención que tantos peatones anden por el carril bici: tienen a su lado un paseo enorme y es normal que los ciclistas se quejen".

Los conductores de estos vehículos también reconocen el problema. Alejandro Clemente matiza que “los que cruzan son sobre todo turistas que no conocen la ciudad, se distraen y se arriesgan a sufrir accidentes”, indica, a la vez que pide “una señalización más clara o que quiten el carril bici”.

La gente que viene de vacaciones no presta atención a las señales, y menos aún si no son claras Jennifer Botaro — Conductora de patinete en la Explanada

En términos similares se expresa Jeniffer Bottaro, que cree que “la gente que viene de vacaciones no presta atención a las señales, y menos aún si no son claras”. Esto les obliga a “tocar la bocina en más de una ocasión para que se den cuenta”. Pese a ello, hasta ahora no han presenciado accidentes en el vial. “Es una suerte, esperemos que siga así”, concluye la conductora.

Por ahora, el problema persiste pese a los intentos del Ayuntamiento para advertir de la necesaria convivencia entre peatones y ciclistas.