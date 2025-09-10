DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
Jose A. Rico
¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
El Laboratorio de Climatología y el Proyecto Mastral explican las razones de unas precipitaciones tan dispares
Alejandro J. Fuentes
Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
Los vecinos reciben comunicaciones de infracciones graves por incumplir el límite de velocidad tras la realización de controles móviles en el entorno de la avenida Costa Blanca y de las Naciones
Patricia Páramo
Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento
En el litoral norte de la provincia se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado
M. Alarcón
Detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios
La Policía Local atribuye al menos tres fuegos a esta persona, cometidos en pocas horas, en vehículos y zonas de arbustos y árboles de la pedanía de La Marina
Alejandro J. Fuentes
Así amanece Alicante en alerta naranja: el castillo de Santa Bárbara, colegios y parques cerrados
El Ayuntamiento decreta también la prohibición del baño en las playas y la concejalía de Medio Ambiente inspecciona grandes árboles
Loreto Mármol
Toda la Vega Baja menos Pilar de la Horadada suspende las clases por alerta de lluvias
La comarca reacciona tras el reventón húmedo ante el aviso naranja y el recuerdo de una dana que cumple seis años
M. Alarcón
La víctima fue retenida y recibió 14 pinchazos en cuello y torso, y sufrió perforación de hígado e intestino en Elche
Los dos detenidos, que se presentaron como empleados, quisieron justificar la agresión diciendo a la Policía Nacional que era un enfermo mental por lo que fue atado y se había autolesionado. Mas información.
C. Suena
El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: "Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²"
La alerta naranja se extiende desde este lunes y toda la provincia quedará bajo aviso de lluvias fuertes y riesgo de inundaciones
Alejandro J. Fuentes
Barcala insiste en el rechazo a acoger menores en Alicante: "El Gobierno mercadea con ellos"
El alcalde se escuda en la falta de medios y competencias mientras acusa al PSOE de buscar "rédito electoralista" con los migrantes y rechaza "comparaciones" con conflictos como el de Ucrania o Venezuela
Manuel Lillo
Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante
Las madres y los padres de los alumnos del colegio 56 de Alicante son invitados a visitar las instalaciones interiores de este centro, que arranca el curso con obras, sin el patio habilitado y sin pizarras
