Entidades religiosas organizan una recogida de material escolar en el Raval Roig de Alicante

El acto solidario está convocado para el domingo 14 de septiembre en la ermita Virgen del Socorro

Vuelta al cole en Alicante: este es el calendario escolar para el curso 2025-2026

Manuel Lillo

Dos organizaciones religiosas han convocado para este domingo 14 de septiembre una recogida de material escolar. Tendrá lugar en la ermita Virgen del Socorro, ubicada en el barrio alicantino del Raval Roig, entre las 10:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Las entidades organizadoras son Mensajeros de la Paz, organización no gubernamental de origen religioso y con motivaciones solidarias; y la Cofradía Cristo “El Morenet”, vinculada al Raval Roig. Se trata de la segunda convocatoria de este tipo, ya que el domingo anterior, el 7 de septiembre, organizaron un acto idéntico a las mismas horas y en el mismo lugar.

Desde las entidades convocantes informan que necesitan libretas, bolígrafos, subrayadores, reglas, sacapuntas, tipex, gomas, lápices, estuches y mochilas para alumnos de ESO y de Bachiller.

