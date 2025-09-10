El entorno de las harineras de Benalúa Sur: de la Ciudad de la Música de Alicante a la "ciudad de las ratas"

La Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante ha reclamado por escrito al Ayuntamiento que proceda “de forma inmediata” a la desratización y a la limpieza del entorno de las antiguas harineras de Benalúa, entre otras actuaciones. Según la entidad vecinal, se han dirigido al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a las concejalas de Urbanismo (Rocío Gómez) y de Participación Ciudadana (Cristina García), así como al departamento de Conservación de Inmuebles, ante el estado de degradación en el que se encuentra la zona, donde también piden demoler y desescombrar los inmuebles no afectados por la protección e inclusión en el Catálogo de Protecciones de Alicante, dado que las harineras se encontraban en un antiguo complejo industrial con valor histórico.

Esta petición la trasladan acompañada por una dura crítica al consistorio. Tal como recuerda la asociación vecinal, “en la campaña electoral de las últimas elecciones” municipales, celebradas en mayo de 2023, el alcalde y entonces candidato a la reelección, Luis Barcala, anunció la creación de la “Ciudad de la Música” en el entorno de las harineras.

El proyecto, considerado como “ilusionante” por parte de los vecinos, podía servir para rehabilitar los edificios de las antiguas fábricas (en concreto, la nave que acogió a Harinas Cloquell), y garantizar así “su puesta en valor al instalar en su interior conservatorios de música” y ganando “un espacio cultural de enorme valor para la ciudad y la provincia en un emplazamiento céntrico y accesible”. Por otra parte, este proyecto, según los vecinos, “ayudaría a consolidar y a desarrollar el eterno potencial de la fachada marítima sur de Alicante”, que consideran que no ha estado aprovechado.

Un espacio por reformar

Anteriormente a aquel anuncio, los mismos vecinos habían propuesto la instalación del Museo Digital de Alicante en la zona o un espacio etnológico que “cayeron en saco roto ante unos interlocutores municipales nada receptivos ni ambiciosos”, según critican.

La renovación urbanística de la zona, a través de la conservación de edificios históricos como los de las harineras Bufort y Cloquell y de su integración con nuevos servicios e instalaciones, está previsto desde 2021 gracias al Proyecto de Reparcelación expuesto en el DOGV (Diario Oficial de la Generalitat Valenciana) en agosto de 2021 y al Proyecto de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución número 2 del sector Benalúa Sur, aprobado en abril de 2021 por el Ayuntamiento de Alicante.

Antigua harinera en Benalúa Sur, en Alicante. / INFORMACIÓN

Este paso dado por el consistorio coincide con la demanda de los vecinos, que exigen una ordenación urbana compatible con la preservación de elementos de relevancia patrimonial del antiguo conjunto industrial. Tras estos pasos y después de la mencionada promesa electoral, la entidad vecinal recuerda que “se ha rebasado ampliamente el ecuador del mandato” y “la realidad actual en uno de los barrios nuevos de Alicante”, en referencia a Benalúa Sur, “con urbanizaciones de lujo”, es según ellos “prostitución, abandono, basura, ruina y la ciudad de las ratas en lugar de la ilusionante Ciudad de la Música”, propuesta que definen como “un gancho electoral” de la campaña de las últimas elecciones municipales sin perspectiva de materializarse.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Parque del Mar ha solicitado las demandas citadas y también ha instado a urbanizar la zona por parte del agente urbanizador “y, en su defecto, por el Ayuntamiento de Alicante, con cargo al propietario de los terrenos, conforme obliga la legislación actual, de forma que el PAI quede, a la mayor brevedad posible, con los solares limpios y en condiciones de empezar las edificaciones”.

Por último, exigen que los edificios protegidos cuenten con “las suficientes condiciones de decoro, seguridad y salubridad que obligan las ordenanzas municipales”, ya que consideran que “la esperada propuesta para la puesta en valor de estos edificios históricos ni está ni se le espera”.