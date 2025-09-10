Calendario de tratamiento de plagas en Alicante: cuándo van a fumigar en tu barrio esta semana

La Mancomunidad de l'Alacantí es una entidad supramunicipal que agrupa a varios municipios de la provincia de Alicante con el objetivo de gestionar y optimizar de forma conjunta determinados servicios públicos. Esta colaboración entre localidades permite reducir costes, mejorar la eficiencia y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Actualmente, la Mancomunidad de l'Alacantí está compuesta por los siguientes municipios: Alicante, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello, Agost y San Vicente del Raspeig.

Dentro de los servicios que ofrece la Mancomunidad de l’Alacantí se incluyen la desratización y desinsectación de cucarachas en todas las conducciones de la red de saneamientos de los municipios de la Mancomunidad y la desinsectación de mosquitos en cualquier zona pública de los municipios de la Mancomunidad.

La Mancomunidad también realizará tratamientos para cualquier otra plaga que se detecte como pulgas, chinches y garrapatas y que suponga un grave riesgo sanitario para la salud pública, indican en su página web. Además, también se encargan de la retirada de enjambres de avispas y abejas en zona pública.

Calendario de tratamiento de plagas en Alicante

La Mancomunidad publica periódicamente un calendario de actuaciones contra plagas urbanas que se pueden consultar en su página web. Para esta semana y la próxima (del 8 al 14 de septiembre de 2025), se han planificado los siguientes tratamientos:

Sector 19 Alicante : Ciudad de Asís - La Florida Alta

: Ciudad de Asís - La Florida Alta Sector 20 Alicante : San Blas - Santo Domingo

: San Blas - Santo Domingo Sector 21 Alicante : San Blas - Renfe

: San Blas - Renfe Sector 50 Alicante : Campoamor - Plaza América

: Campoamor - Plaza América Sector 51 Alicante : Carolinas Altas

: Carolinas Altas Sector 07 San Vicente del Raspeig : Centro - Plaza de la Comunidad Valenciana

: Centro - Plaza de la Comunidad Valenciana Sector 02 Mutxamel : Núcleo urbano

: Núcleo urbano Sector 03 Mutxamel: Zona polideportivo

Para la semana que viene los tratamientos en el alcantarillado municipal se realizarán en: