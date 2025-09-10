Calendario de tratamiento de plagas en Alicante: cuándo van a fumigar en tu barrio esta semana
La Mancomunidad de l'Alacantí es la encargada de las labores de tratamiento en el alcantarillado municipal de Alicante, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, Sant Joan d'Aacant, Agost y El Campello
La Mancomunidad de l'Alacantí es una entidad supramunicipal que agrupa a varios municipios de la provincia de Alicante con el objetivo de gestionar y optimizar de forma conjunta determinados servicios públicos. Esta colaboración entre localidades permite reducir costes, mejorar la eficiencia y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.
Actualmente, la Mancomunidad de l'Alacantí está compuesta por los siguientes municipios: Alicante, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, El Campello, Agost y San Vicente del Raspeig.
Dentro de los servicios que ofrece la Mancomunidad de l’Alacantí se incluyen la desratización y desinsectación de cucarachas en todas las conducciones de la red de saneamientos de los municipios de la Mancomunidad y la desinsectación de mosquitos en cualquier zona pública de los municipios de la Mancomunidad.
La Mancomunidad también realizará tratamientos para cualquier otra plaga que se detecte como pulgas, chinches y garrapatas y que suponga un grave riesgo sanitario para la salud pública, indican en su página web. Además, también se encargan de la retirada de enjambres de avispas y abejas en zona pública.
Calendario de tratamiento de plagas en Alicante
La Mancomunidad publica periódicamente un calendario de actuaciones contra plagas urbanas que se pueden consultar en su página web. Para esta semana y la próxima (del 8 al 14 de septiembre de 2025), se han planificado los siguientes tratamientos:
- Sector 19 Alicante: Ciudad de Asís - La Florida Alta
- Sector 20 Alicante: San Blas - Santo Domingo
- Sector 21 Alicante: San Blas - Renfe
- Sector 50 Alicante: Campoamor - Plaza América
- Sector 51 Alicante: Carolinas Altas
- Sector 07 San Vicente del Raspeig: Centro - Plaza de la Comunidad Valenciana
- Sector 02 Mutxamel: Núcleo urbano
- Sector 03 Mutxamel: Zona polideportivo
Para la semana que viene los tratamientos en el alcantarillado municipal se realizarán en:
- Sector 21 Alicante: San Blas - Renfe
- Sector 22 Alicante: San Blas - Plaza San Blas
- Sector 23 Alicante: San Blas - Polígono San Blas
- Sector 51 Alicante: Carolinas Altas
- Sector 08 San Vicente del Raspeig: Centro - C/San Pascual - C/Navas
- Sector 09 San Vicente del Raspeig: Centro - Parque Juan XIII - C/Novelda
- Sector 04 Mutxamel: Almajada
- Sector 05 Mutxamel: La Huerta
- Sector 06 Mutxamel: Girasoles
- Sector 07 Mutxamel: Rio Park
- Sector La Almajada Mutxamel
- Sector Gloria Caltos Mutxamel
- Sector Bonalba Mutxamel
