La Generalitat lleva más de un año y medio a la espera del Ayuntamiento de Alicante para aprobar el Catálogo de Protecciones

Cinco años después de la aprobación inicial del Catálogo de Protecciones por parte del Ayuntamiento de Alicante, ya con Luis Barcala como alcalde y con los votos del PP, Ciudadanos, del PSOE y de Compromís, la entrada en vigor del documento destinado a preservar bienes y espacios por su valor cultural, histórico o medioambiental continúa a la espera debido a la parálisis existente en el consistorio alicantino.

Según han explicado desde la Conselleria de Medio Ambiente, de quien depende esta aprobación definitiva, la pelota está en el tejado de la institución municipal. En concreto, “procede que el Ayuntamiento incorpore las determinaciones de la DATE”, dicen en referencia a la declaración ambiental y territorial estratégica, remitida desde la institución autonómica el 29 de febrero de 2024 con una decena de subsanaciones necesarias para aprobar el catálogo.

Una vez enviado este documento, “procede que el Ayuntamiento incorpore las determinaciones finales de la DATE, entre las que se encuentra la necesidad de obtener informe definitivo en materias de paisaje, forestal, costas, carreteras de la Generalitat, ferrocarriles del Estado, aviación civil y patrimonio cultural”, detallan desde la conselleria.

Como ejemplo concreto de estas cuestiones, desde la Generalitat apuntan que “se puede dar el caso de que haya un espacio protegido en primera línea de costa y que haya previsto un deslinde o que haya un bien protegido en una carretera pendiente de expropiar”. Estos casos, explican desde la institución autonómica, requerirían “una alternativa” si se aprueba el Catálogo de Protecciones, y es lo que se pretende prever antes de la aprobación definitiva.

Sin respuesta

En la Generalitat aseguran que siguen “esperando” al Ayuntamiento para incorporar las citadas determinaciones. “Si ellos confirman que no hay afección, el informe se aprueba automáticamente”, afirman, a la vez que señalan que “el documento es sencillo si no hay que hacer cambios: simplemente hay que confirmar que no hay ninguna afección de los ámbitos que se les exponen”.

En cambio, si el consistorio incluye matices, la aprobación definitiva por parte de la Generalitat no sería automática. Actualmente se desconoce en qué fase se encuentra este proceso a nivel municipal y si el Ayuntamiento tiene previsto incorporar observaciones, ya que desde el consistorio no han respondido a las preguntas de INFORMACIÓN y la conselleria dice no tener ninguna constancia al respecto. “Quizá han encontrado alguna afección y tienen que reformular el documento, pero eso no lo sabemos porque no nos han pasado nada”, indican.

En caso de que el Ayuntamiento incorpore matices, en la Generalitat reconocen que el plazo para la aprobación definitiva del Catálogo se alargaría aún más, ya que los tiempos "en materia urbanística siempre son extensos”. Según apuntan, “el grueso del documento estaba bien y las modificaciones que tenían que hacer eran mínimas”, y anuncian además que las diez subsanaciones “están resueltas” tras el correspondiente “intercambio de documentos”.

Sin embargo, el informe definitivo sigue a la espera más de un año y medio después de a emisión de la DATE y tras cinco años de la aprobación provisional del Catálogo de Protecciones. Una vez se resuelva el último trámite y la Generalitat reciba la propuesta final, la Comisión de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente será la encargada de la aprobación definitiva, según informan desde este departamento.

Un largo recorrido que no acaba

Tras la aprobación plenaria del 9 de septiembre del 2020 son muchas las entidades que exigen que el Catálogo de Protecciones entre en periodo de vigencia definitiva. Desde entonces ha habido derribos de edificios como el número 11 de la calle Segura, que contaba con una fachada protegida y que fue echada abajo para reformar el inmueble. Otra de las inquietudes es el desenlace del antiguo cine Ideal, sobre el que la empresa propietaria reclama la concesión de la licencia para desarrollar un proyecto hotelero.

A la espera de la aprobación definitiva, en junio de 2022 el Ayuntamiento suspendió las licencias de demolición en edificios incluidos en el documento y en marzo del año pasado solicitó la ampliación de la vigencia de esta medida, que caducaba en dos años.

Poco antes, como se ha explicado, en febrero de 202, la Generalitat envió la citada DATE con las subsanaciones pertinentes al Ayuntamiento sin que el proceso se haya resuelto. En su momento, Manuel Villar, en calidad de portavoz municipal, afirmó en sesión plenaria que el consistorio planteaba la revisión del catálogo a través de un “equipo técnico” formado gracias a un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante que, en abril de este año, desde la Concejalía de Urbanismo se concluyó que “no era viable”.

A la espera de la aprobación definitiva del catálogo, el régimen de conservación específico requerido para elementos, espacios o bienes inmuebles debido a sus valores culturales, naturales, paisajísticos o de otro tipo continúa sin poder ser aplicado.