Lluvia de ofertas para terminar el parque del PAU 2 en Alicante, tras más de dos años paralizado

El concurso para adjudicar las obras de finalización del Parque Isla de Corfú, en el barrio de La Torreta-PAU 2, ha suscitado el interés de hasta 13 empresas, según se ha dado a conocer este miércoles en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. Las obras salieron a licitación con un presupuesto base de 3.633.376,19 euros y un plazo de ejecución de seis meses, tras más de dos años con la obra paralizada después del abandono de la última adjudicataria y los retrasos municipales.

El proyecto contempla la conclusión de este espacio verde de más de 20.000 metros cuadrados, entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, que contará con un escenario con gradas; tres zonas de juegos infantiles que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados. También presentará nueve grandes toboganes que permitirán salvar los desniveles de forma lúdica; zona deportiva que incluye área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y muro de escalada; además de zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y de sombra.

Para la ejecución de las obras han presentado sus ofertas CHM Obras e Infraestructuras; la UTE Conelsan Gestaser; Rover Infraestructuras; Obrascón Huarte Lain; Pavasal Empresa Constructora; Acsa Obras e Infraestructuras; Ute Alcudia Servicios y Obras e Involucra; Binaria Compañía General de Construcciones; Aitana Actividades de Construcción y Servicios; Mediterráneo de Obras y Asfaltos; Tecnología de la Construcción y Obras Públicas; Imesapi; y Torrescámara y Cía de Obras.

Retrasos acumulados

El nuevo parque del barrio La Torreta lleva desde febrero de 2023, en "stand by", cuando se paralizó la obra por la renuncia de la empresa contratista. Desde entonces, no se ha avanzado ni un milímetro en la concreción de este espacio verde de 20.000 metros cuadrados, tan esperado por los vecinos de la zona.

Entonces, la constructora, que también dejó sin concluir la reforma de la plaza de San Blas, abandonó definitivamente los trabajos tras un aumento de precio hasta los 2,2 millones de euros, varios retrasos y la negativa del Ayuntamiento a ampliar los plazos de ejecución. Desde entonces, el Consistorio resolvió el primer contrato y tardó más de un año, hasta mayo de 2024, para reanudar la marcha con la licitación del proyecto para concluir el parque.