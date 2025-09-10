EL TIEMPO
La previsión del tiempo en Alicante para hoy: temperaturas de más de 30ºC
Los termómetros irán en aumento y en algunas localidades se podrían llegar a los 34ºC
La provincia de Alicante vivirá este miércoles 10 de septiembre una jornada tranquila tras la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas que decretó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que obligó a suspender las clases en decenas de municipios. La jornada de este miércoles comenzará nubosa y no se pueden descartar chubascos aislados que pueden estar acompañados de tormentas. A medida que avance el día se irá despejando, mientras que las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso.
El viento soplará flojo variable, aumentando a moderado de oeste y noroeste en el interior y sur y sureste en el litoral.
El tiempo en Alicante
En Alicante el día estará despejado con temperaturas en aumento que llegarán a los 31ºC a mediodía. Por la noche los termómetros descenderán hasta los 23ºC.
El tiempo en Elche
En Elche el sol lucirá durante toda la jornada y los termómetros volverán a ascender hasta los 33ºC.
El tiempo en Benidorm
Cielo un poco nuboso en Benidorm que se pasará a despejado a media mañana con temperaturas estables que no superarán los 27ºC.
El tiempo en Elda
En Elda se esperan un día en el que lucirá sol y con temperaturas en aumento hasta los 30ºC.
El tiempo en Torrevieja
Aunque amancerá nublado pero se despejará conforme avance la mañana. Las temperaturas no pasarán de los 31ºC.
El tiempo en Orihuela
Día de sol en Orihuela aunque sin alcanzar las temperaturas de días anteriores. Este miércoles no pasarán de 34ºC.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy se espera un día despejado y termómetros en ascenso hasta los 28ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia puede que siga lloviendo hasta primera hora de la mañana. El resto del día estará despejado y con temperaturas máximas de 28ºC.
