Los vecinos de las partidas de Alicante insisten en su batalla por conseguir agua corriente

En las partidas rurales de Alicante no bajan los brazos con el suministro de agua potable. Los vecinos de El Moralet lamentan la "inacción" del Ayuntamiento en este sentido (pese a una reciente sentencia judicial que obliga a abastecer a un vecino y el convenio de colaboración entre el Consistorio alicantino y el de Agost) y piden un encuentro con el equipo de gobierno, que aseguran que el ejecutivo de Barcala ha rechazado hasta en cinco ocasiones.

En septiembre de 2024, una sentencia abrió la vía para que más de un millar de vecinos de esta zona de Alicante puedan reclamar judicialmente que el Ayuntamiento les dote de agua potable. Según la resolución a la que tuvo acceso este diario, el juez condenó al Consistorio a abastecer, prestar y proveer de suministro a pie de parcela en el plazo de seis meses a un vecino que acudió a la vía judicial.

Antes de eso, en mayo del mismo año, el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ya dio la razón a los vecinos que exigían el suministro de agua potable y recomendaba al Ayuntamiento adoptar medidas para corregir esta situación. En el caso de la sentencia, el recurrente tenía una parcela en la partida Pla de Xirau, donde convergen hasta tres términos municipales diferentes (Alicante, Tibi y Agost) y presentó en enero de 2021 solicitud para construir en ella una vivienda unifamiliar que el Ayuntamiento autorizó. Ya en junio de este año, el Ayuntamiento de Alicante y el de Agost suscribieron un convenio para que la localidad alfarera asuma el reparto de recursos a las viviendas situadas más próximas a su término municipal. A cambio, la capital de la provincia compensará el gasto hídrico.

Sin embargo, desde la Plataforma por el Agua en El Moralet denuncian que estos avances no se han traducido en soluciones para su situación porque el gobierno municipal de Luis Barcala no ha actuado ante la falta de suministro de agua potable en la zona. Por ello, el colectivo advierte de "la grave situación que viven los vecinos y vecinas, así como la pasividad de los responsables municipales para dar respuesta a un problema que vulnera derechos básicos".

Su presidente, Víctor Cedillo, advierte de que, en los últimos meses, "la plataforma ha solicitado hasta en cinco ocasiones una reunión con los responsables municipales del Ayuntamiento de Alicante, sin haber obtenido respuesta alguna". Un requerimiento que se hizo llegar tanto al anterior responsable del área, Carlos de Juan, como a la nueva edil de Partidas Rurales, Cristina García, lo que "evidencia una preocupante falta de voluntad para atender a la ciudadanía afectada".

"Discriminación"

Cedillo insiste en que "en la mayor parte de la partida de El Moralet no existe suministro de agua potable", por lo que "mientras algunos vecinos sí disponen de este servicio, otros no, generando una situación de discriminación y desigualdad que el Ayuntamiento no ha corregido".

Mientras algunos vecinos sí disponen de este servicio, otros no, generando una situación de discriminación Víctor Cedillo — Presidente de la Plataforma por el Agua en El Moralet

Al respecto, el presidente de la plataforma indica que "el número de personas censadas en la partida de El Moralet es muy numeroso, con más de 2.400 vecinos que, en su inmensa mayoría, no disponen de agua potable municipalizada", teniendo que recurrir a cubas, aljibes y suministradores privados.

Además, la agrupación sostiene que el Consistorio "niega la concesión de licencias de primera y segunda ocupación, así como cédulas de habitabilidad, amparándose en la supuesta ilegalidad de las viviendas situadas en Áreas de Planeamiento Diferido según el PGOU de 1987", un planeamiento que no ha sido actualizado en este aspecto en casi cuatro décadas.

"Han transcurrido más de 30 años desde dicha calificación de Áreas de Planificación Diferida (APD), sin que se hayan producido avances para su desarrollo, lo que ha generado una situación de bloqueo urbanístico, inseguridad jurídica y pérdida de valor patrimonial para los propietarios afectados", concluye Cedillo.