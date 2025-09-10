La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa

Compromís no se fía de los efectos de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante. La formación valencianista pide al Ayuntamiento una auditoría ante el "caos" de tráfico existente en el Casco Antiguo y asegura que la ordenanza, carente de nuevas sanciones por exigencia de Vox, es una "estafa".

Rafa Mas, portavoz municipal del grupo en el Ayuntamiento de Alicante, manifiesta que "la gente debe ser consciente de que la están engañando", puesto que "Europa ha inyectado casi cinco millones de euros a la ciudad de Alicante", teóricamente para medidas como mejorar la movilidad, ampliar el transporte público, incrementar las zonas peatonales y calles verdes, planificar aparcamientos disuasorios para que los vecinos puedan estacionar, ampliar los carriles bici, reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire. Pero, según Mas, lo conseguido es todo lo contrario: "Hay más tráfico que nunca por ejemplo en el Casco Antiguo, a pesar de ser una zona restringida desde 2011".

"Conflicto en el Casco Antiguo"

En este contexto, el edil cree que "a día de hoy, la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones aprobada en enero no sirve absolutamente para nada". A juicio de Mas, "hay decenas de coches de turistas, la gran mayoría de pisos turísticos ilegales, que campan a sus anchas por la zona restringida, trabajadores que no saben dónde aparcar y que no tienen limitación horaria ni zonas de carga y descarga ampliadas para que puedan hacer su trabajo".

En definitiva, para Compromís las consecuencias de la ZBE son "más tráfico, ruido y contaminación" por culpa de "una ordenanza que no ha servido para nada". Por estos motivos, la formación ha avanzado que pedirá "una auditoría" de la normativa para saber si se cumple con los objetivos de los casi cinco millones de euros que Europa ha inyectado. "Si no nos responden, no descartamos acudir ante Europa, porque el dinero público es sagrado. Se tiene que gestionar bien y sobre todo, estamos perdiendo una oportunidad de oro para transformar nuestra ciudad para mejorar la movilidad, para que sea verde, para que sea socialmente más sostenible y mejorar y ampliar las oportunidades. Pero nada de nada", señala.