Más de 50 sanciones en el primer mes de campaña contra el ruido en Alicante

Más de 50 sanciones en un total de 457 intervenciones. Ese ha sido el balance de actuaciones de la Policía Local de Alicante en el primer mes del dispositivo especial de control del ruido. Un operativo con el que se vigilan las infracciones a la ordenanza municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, y que cuenta con la participación de medio centenar de agentes.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha considerado que la campaña “está teniendo un efecto directo en la reducción del ruido en el municipio” y ha añadido que Alicante “no es una ciudad especialmente ruidosa, pero sí tiene algunos puntos calientes de especial incidencia, en los que se ha puesto el énfasis en este dispositivo”

Tipos de intervención y sanciones

Del total de intervenciones realizadas, 295 se han realizado en el turno de noche, 148 en el de tarde y 14 en el de mañana. El mayor número de intervenciones, 204 en total, han tenido lugar por ruido en viviendas privadas, seguidas de las intervenciones en vía pública (126); en locales/establecimientos (92), en vehículos (22) y en fiestas autorizadas de barrios (13). De las 53 actas levantadas, 21 han sido por infracciones graves y el resto leves. Este dispositivo especial estará operativo hasta el 30 de septiembre.

La ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las muy graves acarrean multas que van desde 12.001 a 300.000 euros y retirada definitiva de las licencias o autorizaciones correspondientes. Las graves conllevan multas desde 601 euros hasta 12.000 euros con posibilidad de suspensión de la licencia ambiental por un período de tiempo comprendido entre un mes y un día y un año. En el caso de infracciones leves se recogen multas de hasta 600 euros.

En este sentido, Calero valora que “la campaña está cumpliendo con los objetivos de concienciar a la ciudadanía y a los establecimientos sobre la importancia de respetar los límites sonoros, actuando de manera proactiva y disuasoria en las zonas identificadas como más conflictivas y garantizando la aplicación efectiva del régimen sancionador de la ordenanza".

El Ayuntamiento aprieta con las multas

Una campaña que se suma a otras iniciadas por el Ayuntamiento en los últimos meses, como la que pretende poner coto al descontrol de los patinetes eléctricos. Entre enero y agosto, el Ayuntamiento ha multado a 2.500 usuarios por el mal uso de estos vehículos. Una cifra que representa casi el 60 % de las 4.252 sanciones establecidas en los cuatro años anteriores, desde que la ordenanza entró en vigor en agosto de 2020. Con este incremento, se ha pasado de una media de tres actas diarias a más de diez, mientras que circular sin casco, por zona peatonal, con más de una persona o con auriculares han sido las conductas más repetidas.

En concreto, se han registrado 806 denuncias por circular sin casco obligatorio; 440 por hacerlo en una zona peatonal sin autorización; 352 por transportar a más de una persona; y 157 por el uso de auriculares o cascos conectados a dispositivos. También por conducción negligente o provocando peligro se han impuesto 130 denuncias, junto con más de un centenar por saltarse la semaforización o las señales de tráfico, así como otras 26 por conducir bajo los efectos del alcohol.

Nuevos radares

Un control que también se extendió a los vehículos de combustión y que se ha traducido en una oleada de multas tras la instalación de los nuevos radares el pasado mes de enero. En los primeros 30 días que estuvieron en funcionamiento, los aparatos registraron casi 1.500 infracciones en total. Los dispositivos que más excesos de velocidad detectaron fueron los de la avenida de Dénia y los de la avenida de Elche, frente al Palmeral.

Según el Ayuntamiento de Alicante, los nuevos radares instalados en las principales arterias de entrada y salida de la ciudad sorprendieron en su primer mes de funcionamiento, entre el 17 de enero y el 17 de febrero, a 1.491 conductores rebasando los límites legales de velocidad. A pesar de ello, desde la concejalía de Movilidad Urbana se valora positivamente su implantación, puesto que "se ha conseguido reducir la velocidad de paso establecida en 50 km/hora y, con ello, mejorar la seguridad vial".