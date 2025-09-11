Alicante empieza a instalar las luces de Navidad, con el contrato más caro de su historia

En pleno septiembre, las luces de Navidad aterrizan en Alicante. En los últimos años, para evitar repetir el fiasco de 2019, el Ayuntamiento está avanzando la instalación de las bombillas con el objetivo de garantizar su encendido a tiempo para finales de año. Un servicio que, en esta ocasión, contará con el mayor presupuesto de la historia: casi 580.000 euros anuales.

Iluminaciones Ximénez, la principal empresa del sector, fue la única interesada en participar en el concurso público, por lo que sigue al frente de un contrato al que accedió hace cinco años, en 2020. El pasado mes de agosto, los operarios de la mercantil ya iniciaron labores de preinstalación eléctrica, para que todo esté a punto para la llegada de los adornos. Desde este mismo jueves, los trabajadores han comenzado también a colgar las primeras bombillas, especialmente en el entorno de la plaza de los Luceros.

Contrato millonario

Tras recientes iniciativas como el belén o los ángeles gigantes, el Ayuntamiento de Alicante reforzó su apuesta por convertir la ciudad en un destino estrechamente ligado con la Navidad a través del contrato del alumbrado. El gobierno municipal acordó en marzo disparar la inversión en este aspecto, con la promesa de que, además de aumentar la calidad de las decoraciones, llegue también a más calles.

Por ello, el nuevo contrato contemplaba un presupuesto total de 2,1 millones de euros hasta 2028, que finalmente se ha concretado en 1,74 millones con la oferta de Ximénez, que cuenta con experiencia en ciudades como Nueva York, Moscú y Madrid, además de triunfar en Vigo, la ciudad vista como muchos desde hace unos años como la capital de la Navidad en España.