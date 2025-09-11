La calle Quintana de Alicante se convertirá en bodega por un día

Alicante vivirá el próximo sábado 20 de septiembre una jornada especial con la celebración de la segunda edición de ‘Quintana en Vendimia’, que llenará la calle Poeta Quintana de vino, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El evento, organizado por la Concejalía de Comercio y Hostelería junto a la Asociación de Comerciantes Zona Quintana, el Consejo Regulador de la DOP Alicante, Facpyme y la Ruta del Vino, reúne este año a treinta bodegas, el doble que en 2023.

De 10 a 17 horas, los comercios sacarán sus productos a la calle y ofrecerán promociones especiales, mientras que la música en directo, los talleres infantiles, la pisada de uva en toneles y las degustaciones gastronómicas darán ambiente festivo a la jornada. Para participar en las catas será necesario adquirir tickets, disponibles en los comercios de la calle Poeta Quintana, que incluyen la copa de vino.

Comercio tradicional

Además de celebrar la vendimia, la cita tiene el objetivo de dinamizar el comercio tradicional de Alicante y dar visibilidad a los productos de proximidad. El presidente de Zona Quintana, Jordi Gisbert, asegura que “volvemos a sorprender y a ilusionarnos con esta jornada especial que nos ha pedido mucha gente e invitamos a todos a participar y disfrutar de los mejores vinos junto a todos los comerciantes que conformamos la zona Quintana”.

La presidenta de la Ruta del Vino de Alicante, María Miñano, avanza que se presentarán vinos para todo tipo de consumidores, “desde uno más joven que busca algo más ligero y afrutado a uno más experto que busca vinos con mayor potencia, porque en Alicante tenemos una gran variedad que abarca todos los gustos”.

Referencias

En esta segunda edición participarán bodegas como Cup De La Muntanya, Bocopa, Enrique Mendoza, Les Freses, Bodegas Pinoso, Primitivo Quiles, Murviedro o Sierra Norte, entre muchas otras, que traerán sus referencias más emblemáticas.

La concejala de Comercio, Lidia López, agradece la colaboración del sector y destaca que “desde el Ayuntamiento trabajamos de la mano de las asociaciones para ayudar a reactivar nuestro tejido local con iniciativas innovadoras que son un éxito y dan a conocer nuestros productos de cercanía, en esta ocasión los excepcionales vinos DOP con los que contamos en la provincia”.