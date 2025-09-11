Se declara culpable el pasajero ebrio que obligó a dar la vuelta a un avión tras pedir matrimonio a una azafata

Lo que debía ser un viaje rutinario entre Leeds y Alicante acabó convertido en una pesadilla aérea. Un pasajero británico ebrio provocó un aterrizaje forzoso apenas ocho minutos después del despegue, retrasando durante horas la llegada de decenas de viajeros que tenían previsto aterrizar en la Costa Blanca.

Según escuchó el tribunal de Leeds, Matthew Taylor, de 30 años, subió a un avión de Jet2 el pasado 18 de agosto en evidente estado de embriaguez y nada más entrar sorprendió a la tripulación pidiendo matrimonio a la jefa de cabina, Brooke Crossley. La escena, que en un principio pudo parecer excéntrica, fue solo el inicio de un viaje descontrolado.

Amenazas y gritos en pleno vuelo

Durante los primeros minutos de trayecto, Taylor se negó a permanecer sentado con el cinturón abrochado y comenzó a encararse con las azafatas. "No puedes decirme lo que tengo que hacer", llegó a gritar con los ojos enrojecidos y el pecho hinchado, según relató la fiscalía y ha publicado The Sun.

Su actitud fue subiendo de tono, ignorando las advertencias de la tripulación e increpando incluso a otros pasajeros. En un momento dado llegó a advertir: "Id preparándoos para la Tercera Guerra Mundial", lo que desató miedo entre las familias que viajaban a Alicante.

La situación se volvió insostenible y, tras consultar al capitán a través del interfono —una decisión inusual a tan solo ocho minutos de vuelo—, la tripulación acordó dar la vuelta y regresar al aeropuerto de Leeds-Bradford.

Aplausos al ser desalojado

Al tomar tierra, varios agentes de policía subieron al avión y redujeron a Taylor ante los aplausos del pasaje. Uno de los viajeros llegó a gritar: "¡Hasta nunca, chaval!".

El incidente provocó un retraso de más de cuatro horas en la salida del vuelo LS491 con destino a Alicante, lo que dejó varados en tierra a decenas de turistas ansiosos por comenzar sus vacaciones en la Costa Blanca.

Juicio y sanción

Taylor se declaró culpable de un cargo por embarcar ebrio en un avión, un delito que puede acarrear hasta dos años de prisión. La sentencia se conocerá el próximo 29 de septiembre en la Leeds Crown Court.

Por su parte, según ha publicado el citado medio británico, la aerolínea Jet2 ha confirmado que el pasajero ha recibido una prohibición de volar durante seis meses con la compañía. "Adoptamos una política de tolerancia cero contra el comportamiento disruptivo en nuestros vuelos", señaló un portavoz de la compañía.