Se declara culpable el pasajero ebrio que obligó a dar la vuelta a un avión tras pedir matrimonio a una azafata
El incidente provocó un retraso de más de cuatro horas en la salida del vuelo y la aerolínea le ha prohibido volar durante seis meses, mientras el británico espera sentencia
Lo que debía ser un viaje rutinario entre Leeds y Alicante acabó convertido en una pesadilla aérea. Un pasajero británico ebrio provocó un aterrizaje forzoso apenas ocho minutos después del despegue, retrasando durante horas la llegada de decenas de viajeros que tenían previsto aterrizar en la Costa Blanca.
Según escuchó el tribunal de Leeds, Matthew Taylor, de 30 años, subió a un avión de Jet2 el pasado 18 de agosto en evidente estado de embriaguez y nada más entrar sorprendió a la tripulación pidiendo matrimonio a la jefa de cabina, Brooke Crossley. La escena, que en un principio pudo parecer excéntrica, fue solo el inicio de un viaje descontrolado.
Amenazas y gritos en pleno vuelo
Durante los primeros minutos de trayecto, Taylor se negó a permanecer sentado con el cinturón abrochado y comenzó a encararse con las azafatas. "No puedes decirme lo que tengo que hacer", llegó a gritar con los ojos enrojecidos y el pecho hinchado, según relató la fiscalía y ha publicado The Sun.
Su actitud fue subiendo de tono, ignorando las advertencias de la tripulación e increpando incluso a otros pasajeros. En un momento dado llegó a advertir: "Id preparándoos para la Tercera Guerra Mundial", lo que desató miedo entre las familias que viajaban a Alicante.
La situación se volvió insostenible y, tras consultar al capitán a través del interfono —una decisión inusual a tan solo ocho minutos de vuelo—, la tripulación acordó dar la vuelta y regresar al aeropuerto de Leeds-Bradford.
Aplausos al ser desalojado
Al tomar tierra, varios agentes de policía subieron al avión y redujeron a Taylor ante los aplausos del pasaje. Uno de los viajeros llegó a gritar: "¡Hasta nunca, chaval!".
El incidente provocó un retraso de más de cuatro horas en la salida del vuelo LS491 con destino a Alicante, lo que dejó varados en tierra a decenas de turistas ansiosos por comenzar sus vacaciones en la Costa Blanca.
Juicio y sanción
Taylor se declaró culpable de un cargo por embarcar ebrio en un avión, un delito que puede acarrear hasta dos años de prisión. La sentencia se conocerá el próximo 29 de septiembre en la Leeds Crown Court.
Por su parte, según ha publicado el citado medio británico, la aerolínea Jet2 ha confirmado que el pasajero ha recibido una prohibición de volar durante seis meses con la compañía. "Adoptamos una política de tolerancia cero contra el comportamiento disruptivo en nuestros vuelos", señaló un portavoz de la compañía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- El invierno llega hoy a los autobuses de Alicante: estos son los cambios de horarios y recorridos
- ¿Cuándo termina la alerta por lluvia en la provincia de Alicante?