Centros sociales como "refugios climáticos" en Alicante

Compromís alerta del riesgo de las altas temperaturas en la ciudad de Alicante y critica la falta de espacios naturales y con sombra, en los que la ciudadanía pueda resguardarse del sol. Para solucionarlo, los valencianistas proponen convertir los centros sociales de la ciudad en "refugios climáticos" para que puedan ser disfrutados por los vecinos.

En este sentido, la coalición plantea que, ante la falta de respuestas urbanísticas, sean los centros sociales de la ciudad los que se conviertan en espacios para combatir el calor. El portavoz de la formación en Alicante, Rafa Mas, ha propuesto que el Ayuntamiento los mantenga abiertos y con la climatización en marcha durante todos los días de verano. De esta manera, el edil considera que tanto vecinos como turistas podrían hacer uso de estos edificios para protegerse de las altas temperaturas al mismo tiempo que realizan actividades como la lectura.

Renaturalizar la ciudad

Una solución que, sin embargo, tendría que venir acompañada según Compromís de medidas de urbanismo enfocadas a combatir el cambio climático. Para Mas, las obras que se han llevado a cabo en los últimos años, se caracterizan por realizar un abuso del hormigón y de materiales pétreos, con ausencia de tierra, césped y vegetación de grandes dimensiones: elementos que aportan sombra y ayudan a reducir la temperatura ambiente.

Como ejemplos concretos, el portavoz ha apuntado hacia el paseo del Puerto, donde Compromís ha desplegado una pancarta este jueves con el lema "Peligro. Zona no adaptada al cambio climático", para alertar de las altas temperaturas que se registran en determinados puntos de la capital de la provincia. También se ha criticado la configuración urbanística de la plaza del Ayuntamiento, la de San Cristóbal, la de la Montañeta o barrios como el de Carolinas Baja, que concentra una de las mayores densidades de población de la ciudad y, al mismo tiempo, una baja concentración de zonas verdes.

En cuanto a la hoja de ruta, Mas ha pedido al gobierno local tomar ejemplo de ciudades como Benidorm o València, también con Ayuntamientos del Partido Popular, donde considera que sí se está apostando por mayor peatonalización y obras que incluyen un incremento de zonas naturales así como la instalación de sombrajes.