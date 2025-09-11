Croquetas de campeonato: así intentará Alicante encontrar la mejor de la ciudad

La croqueta, humilde y sofisticada a la vez, pasa de las cocinas de casa al escenario de un gran evento. Alicante estrena Alacroqueta, un festival que promete elevar a arte lo que hasta ahora era tapa.

Del 26 al 28 de septiembre de 2025, catorce restaurantes se darán cita en la ciudad para poner a prueba a los paladares más exigentes. Habrá showcookings, música en directo y un concurso popular que decidirá cuál merece el título de la mejor croqueta de Alicante. Todo con entrada libre, para que cualquiera pueda acercarse y vivir en primera persona esta fiesta gastronómica.

Un concurso con sabor a barrio

Las croquetas tienen algo especial: son ese plato de abuela que ha sabido reinventarse en bares modernos, gastrobares y restaurantes de autor. En este festival no faltará la variedad: desde las clásicas de jamón hasta las más creativas con combinaciones que nunca imaginarías. El jurado final, sin embargo, no serán chefs con estrellas Michelin, sino los propios asistentes. El público votará cuál merece la corona croquetera.

Durante tres días, la plaza Séneca de Alicante se transformará en un auténtico parque temático gastronómico. Habrá degustaciones, música en vivo y hasta demostraciones de cocina en directo para aprender a dominar la bechamel como un maestro. Todo con entrada libre, lo que significa que cualquiera podrá acercarse y dejarse llevar por el aroma de las freidoras.

Lo curioso es que Alicante nunca había tenido un festival propio dedicado a la croqueta. Fiestas de hamburguesas, de tapas, de cervezas… sí. Pero la croqueta, ese bocado humilde y popular, se había quedado esperando su turno. Hasta ahora. La Concejalía de Comercio y Hostelería ha decidido rendirle homenaje con un evento que mezcla tradición, innovación y un punto de humor que encaja perfectamente con la personalidad de la ciudad.

Alacroqueta 2025: cartel del concurso de croquetas en Alicante. / INFORMACIÓN

Horarios de este concurso de croquetas en Alicante

Viernes 26 : de 18:00 a 00:00 horas.

: de 18:00 a 00:00 horas. Sábado 27 : de 12:00 a 00:00 horas.

: de 12:00 a 00:00 horas. Domingo 28: de 12:00 a 17:00 horas.

Croquetas, música y mucha anécdota

Detrás de cada croqueta siempre hay una historia: esa bandeja que se vacía antes de llegar a la mesa, la bechamel que se transforma en leyenda en las cocinas de barrio, o la discusión eterna entre quienes defienden la croqueta cremosa frente a los partidarios de la textura firme. Este festival promete ser también un lugar de anécdotas compartidas entre quienes acudan a catar y debatir si la croqueta perfecta debe ser cremosa hasta desbordar o firme para comer de un solo bocado.

Que se celebre en Plaza Séneca no es casualidad. Este espacio, convertido en punto de encuentro cultural y gastronómico en Alicante, es un escenario ideal para una cita que mezcla ocio, tapeo y ambiente mediterráneo. Un lugar donde vecinos, turistas y curiosos se darán cita en torno a una pregunta que parece sencilla pero que abre discusiones eternas: ¿qué es una croqueta perfecta?