En Directo
DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy
Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN
Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
V. L. Deltell
Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da "miedo" y se quejan de que "Elche no nos escucha"
Los residentes de la zona junto al cementerio han elevado el caso ante el Síndic de Greuges porque es "insoportable" y "aterrador", y una residente asegura que "mi padre estuvo 13 días hospitalizado por una mordedura y luego atacaron al perro"
El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
El exdueño de la azulejera Baldocer ha pagado más de 50 millones de euros por el centro Gran Vía de Alicante
C. Suena
¿Existe la croqueta perfecta? Alicante intentará resolverlo en su nuevo festival gastronómico
Durante tres días, 14 restaurantes competirán por freír a la competencia y encontrar la mejor croqueta de Alicante
L. Gil López
Rescate al límite en El Campello: perdido en un paraje, de noche, desorientado y sin cobertura
Policía Local y Guardia Civil localizan a un conductor extraviado gracias a la ubicación de su última llamada al centro de emergencias
David Navarro
Estos son los domingos y festivos que podrán abrir los comercios en Alicante en 2026
La normativa autonómica permite a las tiendas de la Comunidad Valenciana atender al público durante 11 jornadas festivas
Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas del Cap de la Nau de Xàbia
La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso
Jose A. Rico
¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
El Laboratorio de Climatología y el Proyecto Mastral explican las razones de unas precipitaciones tan dispares
Alejandro J. Fuentes
Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
Los vecinos reciben comunicaciones de infracciones graves por incumplir el límite de velocidad tras la realización de controles móviles en el entorno de la avenida Costa Blanca y de las Naciones
Patricia Páramo
Alerta por lluvias en Alicante: hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, granizo y rachas muy fuertes de viento
En el litoral norte de la provincia se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado
M. Alarcón
Detenido un pirómano en Elche tras causar varios incendios
La Policía Local atribuye al menos tres fuegos a esta persona, cometidos en pocas horas, en vehículos y zonas de arbustos y árboles de la pedanía de La Marina
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- El invierno llega hoy a los autobuses de Alicante: estos son los cambios de horarios y recorridos
- ¿Cuándo termina la alerta por lluvia en la provincia de Alicante?