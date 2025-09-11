Disputa por la lengua en Alicante: una niña a la espera de que un juzgado resuelva a qué clase tiene que ir por el desacuerdo de sus padres

El colmo de la consulta de la lengua del Consell. Una alumna va a tener que esperar a que se resuelva en el juzgado en qué clase tiene que ir por el desacuerdo de sus padres. A estas alturas, pese a que las votaciones fueron en febrero y el curso ya ha comenzado, el conflicto sigue sin tener solución.

La madre, que tiene la custodia de la niña, eligió valenciano como el idioma mayoritario para la enseñanza de su hija, la lengua en la que se había iniciado en la lectura y escritura en los tres cursos anteriores porque el colegio Clara Campoamor de Elche era de esa línea, hasta las inéditas y polémicas votaciones que organizó la Conselleria de Educación para que las familias, y no los centros educativos, se posicionaran. El padre votó por el castellano.

"Al elegir lenguas diferentes, los dos votos se anularon y junto con la directora hicimos una reclamación a la conselleria aportando todos los informes que teníamos sobre nuestra situación personal y argumentando porque quería que mi hija continuara en valenciano, como he estudiado yo y mi otra hija", explica la progenitora que obvia dar su nombre para no generar más perjuicios sobre su pequeña.

En junio llegó el momento de hacer la inscripción en el centro para este curso, al pasar su hija de Infantil a Primaria, pero la ilicitana asegura que le dijeron que esperara a matricularla, hasta que le contestara la Administración autonómica. Días después de que se cerrara el plazo de inscripción, llegó la respuesta de Educación: un juez tenía que decidir sobre la educación de la niña.

Y es que así lo recoge la Ley de Libertad Educativa. Si los padres votan diferentes lenguas, el departamento autonómico considera que hay una discrepancia o falta de acuerdo y el voto no se tiene en cuenta hasta que el juez decida qué progenitor puede votar.

"Mi hija se quedó en una especie de limbo, sin ninguna clase asignada hasta que este mes, días antes de que empezara el curso salieron las listas y el centro la ha puesto en clase de castellano, porque las de valenciano están llenas", explica la madre sin dar crédito a lo sucedido, ya que lo más lógico es que, para causar el menor perjuicio a su niña, la hubieran mantenido en la línea donde ha estudiado durante tres años desde que se inició en el colegio elegido por mutuo acuerdo de los progenitores.

Sin fecha en el juzgado

Ahora está a la espera de un acto de conciliación en el juzgado, es decir, al procedimiento previo para que las dos partes, la madre y el padre, intenten llegar a un acuerdo amistoso para resolver el conflicto sin tener que ir a juicio. El otro problema es que para este acto ni siquiera hay fecha alguna.

"Mi hija se ha pasado toda la semana llorando y diciendo que no quiere ir al colegio, porque todas sus amigas van a la otra clase, hasta por las noches se despierta por lo que está pasando", agrega la madre.

Además del drama que está sufriendo la niña y la ansiedad que le está acarreando la madre, se suma la incertidumbre de cuándo se va a resolver esta rocambolesca situación.

"Me han dicho que si me dan la razón, que podría ser dentro de tres meses, lo que están tardando en celebrar los actos de conciliación, podrán pasarla a la otra clase. Pero todo esto supone un auténtico caos para mi hija que aprendió a leer en valenciano, ahora está dando las clases en castellano y después tendrá que cambiar otra vez suponiendo que den por buenos mis argumentos", apunta.

Con todo ello, la progenitora lamenta que sea su hija la gran perjudicada en todo esto. "Si el padre no está conforme es el que debería de ir a los tribunales, ni siquiera ha aportado los beneficios que tiene cambiar a la niña de lengua", concluye.