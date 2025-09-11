Explanada volverá a plantar en Especial en las Hogueras de Alicante cuatro décadas después

Más caras nuevas en la máxima categoría de las Hogueras. La comisión de Explanada confirma su salto a Especial y completa, junto con Calvo Sotelo, las dos nuevas incorporaciones. Salvo más novedades, 12 serán las hogueras que integren el grupo en 2026: Baver-Els antigons; Sèneca-Autobusos; Diputació-Renfe; Florida Portazgo; La Ceràmica; Sagrada Familia; Port d'Alacant; Carolinas Altas; Florida-Plaça de la Vinya; Polígon de Sant Blai y las dos "novatas".

No es la primera vez que Explanada planta en Especial, aunque sí ha llovido desde entonces. En el año 1984 lo hizo bajo su denominación de aquel momento: Explanada-Antigua Orán.

La comisión ha anunciado su decisión este jueves, acompañada de un rediseño de su imagen. "Nos enorgullece anunciar que, gracias al esfuerzo y la dedicación de todos nuestros miembros, este año participaremos en la categoría Especial", ha avanzado su presidente, Manolo García, quien también ha asegurado que en la hoguera se sienten “muy entusiasmados" tras más de 40 años "de grandes éxitos en otras categorías". En la misma línea, ha manifestado que "este nuevo paso, que supone un hito histórico para la hoguera, irá de la mano de Pau Soler Marchante", artista valenciano en el que la comisión ha depositado su confianza.

Nos enorgullece anunciar que, gracias al esfuerzo y la dedicación de todos nuestros miembros, este año participaremos en la categoría Especial Manolo García — Presidente de la hoguera Explanada

"La foguera que se plantará en junio es el resultado de un arduo trabajo colectivo y el compromiso de seguir superando nuevos retos. Con esta subida, buscamos llevar nuestra pasión por la Fiesta al siguiente nivel, compitiendo junto a los mejores artistas y comisiones", ha comentado el presidente de Explanada.

La decisión ha ido acompañada de un cambio de aires visual, en cuanto a la identidad gráfica de Explanada. De la mano del diseñador David Hernández, desde la hoguera aseguran que "refleja la reestructuración y modernización" de la comisión. "Este cambio es un paso clave en nuestro proceso de evolución, permitiéndonos proyectar una imagen más actual y alineada con nuestros objetivos futuros", ha añadido Manolo García.