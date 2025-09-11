El fuego de San Telmo ilumina un avión en su aproximación al aeropuerto de Alicante-Elche

Un fenómeno atmosférico tan sorprendente como bello ha sorprendido a los pasajeros de un vuelo que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. El piloto conocido en redes como Edgarflyer ha compartido en la red social X una fotografía acompañada del mensaje: "⚡️Catching a bit of St. Elmo’s fire right before our descent for rwy 28 Alicante🛬” (Captando un poco de fuego de San Telmo justo antes de nuestra aproximación a la pista 28 de Alicante).

La imagen muestra un resplandor eléctrico azulado en la cabina, fruto de lo que se conoce como fuego de San Telmo, un fenómeno atmosférico tan llamativo como infrecuente que suele darse en condiciones de tormenta eléctrica o gran inestabilidad atmosférica.

El hecho de que este fenómeno se dejara ver en la aproximación a Alicante no es casual. La tarde anterior, la provincia estuvo marcada por células tormentosas activas, con alta humedad y descargas eléctricas en el entorno del litoral. Ese cóctel de inestabilidad atmosférica generó el ambiente perfecto para que el avión, al descender hacia la pista 28, actuara como un conductor eléctrico en movimiento. Las puntas del fuselaje y las alas favorecieron la ionización del aire y dieron lugar al resplandor azul conocido como fuego de San Telmo, un espectáculo tan raro como espectacular que, en esta ocasión, tuvo como escenario el cielo alicantino.

¿Qué es el fuego de San Telmo?

Se trata de una descarga de plasma que se genera cuando la atmósfera está muy cargada y el aire alrededor de objetos puntiagudos se ioniza. Ese proceso produce un brillo luminoso, normalmente azul o violeta, que puede apreciarse en lugares como los mástiles de los barcos, las torres de iglesias, las alas de los aviones o incluso en antenas metálicas.

No es un rayo, sino una descarga continua que puede durar varios minutos y que a veces va acompañada de un zumbido eléctrico. Los físicos lo explican como un fenómeno de corona eléctrica: el mismo principio por el que funcionan algunos tubos fluorescentes o luces de neón.

Un resplandor con historia

El nombre proviene de San Erasmo de Formia, conocido como San Telmo, patrón de los marineros. Durante siglos, los navegantes interpretaron estas luces danzantes en los mástiles de sus embarcaciones como un signo protector en medio de tormentas y temporales. Verlo era considerado un buen augurio, una promesa de salvación cuando las olas y el viento ponían a prueba la resistencia de los barcos.

Entre la ciencia y la fascinación

Hoy, con la aviación moderna, el fuego de San Telmo sigue despertando la misma mezcla de temor y admiración. Su aparición en vuelos comerciales es poco común, pero cuando sucede suele dejar boquiabiertos tanto a tripulación como a pasajeros.

El tuit del piloto que se disponía a aterrizar en Alicante no solo ha captado la descarga luminosa, sino también la atención de muchos usuarios de las redes sociales. Y es que, incluso en tiempos de radares y satélites, la naturaleza sigue ofreciendo momentos que parecen sacados de una leyenda.