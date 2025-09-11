¿Por qué se habla de pista 10 y 28 en Alicante si el aeropuerto solo tiene una?

El comentario de un piloto en redes sociales que aludía hoy a la “rwy 28 Alicante” para hablar de su aterrizaje en El Altet "acompañado" por el fuego de San Telmo puede generar dudas: ¿cómo es posible que el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández tenga pista 28 si en realidad solo cuenta con una?

La explicación está en la forma en que la aviación internacional numera las pistas. No se hace por cantidad, sino por orientación magnética. Cada pista recibe un número según los grados a los que apunta su eje respecto al norte de la brújula, redondeado a la decena más próxima.

En Alicante, la única pista tiene un rumbo aproximado de 100 grados si se mira hacia el este (mar), y de 280 grados si se mira hacia el oeste (tierra adentro). Por eso aparece como 10/28:

Cuando los aviones despegan o aterrizan desde el oeste hacia el este se habla de pista 10 .

. Cuando lo hacen desde el este hacia el oeste, como en el caso de la foto compartida por el piloto, se utiliza la denominación pista 28.

Así, aunque en Alicante solo existe una pista física, en la práctica se cuenta con dos cabeceras que permiten operar en sentidos opuestos, adaptándose al viento y a las condiciones meteorológicas.

→ aterrizajes desde el oeste hacia el este (dirección al mar). RWY 28 → aterrizajes desde el este hacia el oeste (dirección hacia el interior).

De esta forma, pilotos y controladores saben de un vistazo hacia qué rumbo está alineada la pista que van a utilizar.