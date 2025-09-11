El Hospital Doctor Balmis de Alicante forma a futuros cirujanos de todo el mundo

El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de Alicante Doctor Balmis será este año el único representante español en la Escuela Europea de Cirugía, una innovadora plataforma de formación quirúrgica online y de libre acceso en todo el mundo.

El jefe del Servicio de Cirugía del centro, el doctor José Manuel Ramia, destaca que “la formación de los jóvenes cirujanos (tanto residentes como estudiantes), quienes serán los profesionales del futuro, representa un proceso complejo y costoso. En este contexto, las nuevas plataformas digitales de enseñanza resultan especialmente valiosas, ya que permiten acceder a una formación de excelencia sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Con esta visión, en 2024 se creó la Escuela Europea de Cirugía ( europeanschoolsurgery.com ), una iniciativa pionera que busca transformar la enseñanza quirúrgica mediante un entorno integral de aprendizaje digital, enfocado especialmente en las nuevas generaciones”.

El germen de este proyecto se encuentra en el trabajo desarrollado por el Departamento de Cirugía y Trasplantes del Hospital Universitario de Zúrich, que durante más de una década ha realizado videoconferencias semanales en la plataforma YouTube dirigidas a residentes, con un notable impacto internacional, tal y como han informado desde el centro hospitalario alicantino.

Gracias al éxito de esta iniciativa, se ha conformado ahora este programa institucional estructurado, global y colaborativo, en el que participan centros de reconocido prestigio como son la Universidad de Chicago (EE.UU.), el Hospital San Raffaele de Milán (Italia), el Hospital de Hannover (Alemania), el Hospital Universitario de Gante (Bélgica), las universidades de Lille y París (Francia), y los hospitales universitarios de Ginebra, Lausana y Zúrich (Suiza). A todos ellos se ha sumado el Hospital Doctor Balmis, reforzando el carácter internacional y multidisciplinar del proyecto.

“Todas las lecciones son elaboradas por residentes, bajo la supervisión directa de especialistas, y son grabadas y editadas profesionalmente para garantizar la máxima calidad didáctica y visual. Además, los contenidos se actualizan periódicamente para mantener la vigencia y precisión del conocimiento transmitido”, explica el doctor Ramia.

El Hospital Doctor Balmis, único representante español en la Escuela Europea de Cirugía para la formación online de jóvenes cirujanos / INFORMACIÓN

Formación en cualquier parte

El objetivo es facilitar el acceso a formación quirúrgica de calidad en cualquier parte del mundo, especialmente en regiones con recursos e infraestructuras limitadas, contribuyendo así a la capacitación global de jóvenes cirujanos.

En el caso del Hospital Doctor Balmis, los dos temas desarrollados han sido las enfermedades parasitarias del hígado y las enfermedades quísticas de la vía biliar.

Los contenidos han sido elaborados por los doctores Juan Jesús Rubio e Ismael Gómez, cirujano y residente de Cirugía respectivamente, del Hospital Doctor Balmis, con la tutorización de los miembros de la Unidad de referencia autonómica de Cirugía Hepatobiliopancreática del centro. La grabación ha sido realizada por profesionales de comunicación del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).

“Esta participación refuerza el compromiso de nuestro centro con la excelencia formativa, la innovación educativa y la colaboración internacional en el ámbito de la cirugía”, concluye el jefe de servicio.