Las calles y parques de Colonia Requena, un "hogar" para personas sin techo en Alicante
Colchones, sillones, enseres se acumulan en la vía pública del barrio de la Zona Norte, donde los trabajos de reacondicionamiento del polideportivo han sido en balde, según lamentan vecinos del entorno
La imagen de personas durmiendo al aire libre en Colonia Requena, barrio alicantino ubicado en la Zona Norte, está cada vez más generalizada. Ya son numerosos los casos. Tantos que, incluso, se llegan a observar elementos de todo tipo para facilitar el descanso en la vía pública.
Las gradas del polideportivo del barrio, las pistas deportivas cercanas a la mezquita y sus jardines adyacentes amanecen cada día con colchones, sillones, sillas, envases vacíos o a medio usar de comida y bebida y otros elementos que evidencian que la calle se ha convertido en el “hogar” improvisado de personas que no disponen de un techo bajo el que dormir ni siquiera en uno de los barrios con los alquileres más bajos de la ciudad.
La escena también se hace visible en calzadas y en escaleras, donde algunas personas acampan de manera individual, en colchones o en sillas de despacho, hecho que hasta ahora, en esa cantidad, no se había visto en el barrio según los más veteranos de la zona.
Eso sí, la acumulación de personas durmiendo en determinadas zonas de Colonia Requena, uno de los barrios más vulnerables de Alicante, no es un fenómeno reciente. Aunque los vecinos confirman que en los últimos meses “ha ido a más”. Ana María Galiana, que lidera la asociación de vecinos, lamenta que “el barrio está invadido”.
El polideportivo de Colonia Requena se ha convertido en un albergue
Se refiere, por ejemplo, al estado del polideportivo, que “se ha convertido en un albergue”. Aunque la instalación lleva inhabilitada desde hace más de diez años y la puerta de acceso desde la calle Cuarzo se encuentra cerrada con candado, eso no ha impedido que diversas personas puedan dormir cada noche en sus gradas. Mantas, colchones y enseres se acumulan en la zona, impidiendo la práctica del deporte para la que está concebida.
Vemos muchas peleas entre la gente que vive en la calle
Curiosamente, según indica Galiana, “hace unos meses adecentaron las pistas y parecía que había posibilidades de recuperar el polideportivo, pero ha sido un trabajo perdido porque inmediatamente lo han vuelto a abandonar y ahora sigue siendo utilizado como albergue”, dice la dirigente vecinal, que también recuerda que “la gente que duerme en la calle se busca la vida como puede”. Una frase que expresa para exigir una solución a las instituciones.
La Policía no actúa y el trabajo de los barrenderos no sirve de nada
Mientras el problema no se resuelve, este tipo de escenas se repiten a diario en Colonia Requena. Muchas personas sin hogar, según el testimonio de Galiana, “utilizan la fuente del parque canino del barrio para asearse”, apunta, lamentando así “el nivel de degradación al que estamos llegando”.
Esto que vemos ahora antes no existía, se ha dejado el barrio de la mano de dios
Diversos vecinos de la zona coinciden con esta sensación. Paca Pérez, que trabaja en un bar del barrio, critica la existencia "de tenderetes instalados en las escaleras de las calles y muchas peleas entre la gente que vive en la calle: a veces da miedo salir”, indica. Manolo Hernán, otro vecino, lamenta que “la Policía no actúa y el trabajo de los barrenderos no sirve de nada”, ya que “cuando limpian todo vuelve a estar sucio a los pocos minutos”. Este ciudadano pide “encontrar la manera de garantizar la convivencia: seguro que es posible, porque antes la teníamos garantizada”, indica.
Hemos llegado a ver a gente orinando en esquinas y haciendo sus necesidades en el parque
También se expresa con pesimismo Alfonso Perete, un antiguo vecino del barrio que regresa con frecuencia al que fue su hogar durante treinta años. “Esto que vemos ahora antes no existía, se ha dejado de la mano de dios y no tiene explicación alguna”, critica atribuyendo la responsabilidad al Ayuntamiento de Alicante. Por último, Luis Pérez, también vecino del barrio, testimonia que incluso ha llegado a ver “a gente orinando en esquinas y haciendo sus necesidades en el parque. Esto no es lo que era”, lamenta.
Mientras tanto, cada vez son más personas que duermen a la intemperie en calles de la Zona Norte, en un momento en el que los precios del alquiler están disparados en el país, y también en la capital alicantina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- Reventón húmedo en Redován y Callosa de Segura con vientos de hasta 100 km/h
- El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte: 'Hay riesgo de crecidas y pueden superarse los 100 l/m²
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche a la espera de que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa