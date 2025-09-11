Las calles y parques de Colonia Requena, un "hogar" para personas sin techo en Alicante

La imagen de personas durmiendo al aire libre en Colonia Requena, barrio alicantino ubicado en la Zona Norte, está cada vez más generalizada. Ya son numerosos los casos. Tantos que, incluso, se llegan a observar elementos de todo tipo para facilitar el descanso en la vía pública.

Las gradas del polideportivo del barrio, las pistas deportivas cercanas a la mezquita y sus jardines adyacentes amanecen cada día con colchones, sillones, sillas, envases vacíos o a medio usar de comida y bebida y otros elementos que evidencian que la calle se ha convertido en el “hogar” improvisado de personas que no disponen de un techo bajo el que dormir ni siquiera en uno de los barrios con los alquileres más bajos de la ciudad.

La escena también se hace visible en calzadas y en escaleras, donde algunas personas acampan de manera individual, en colchones o en sillas de despacho, hecho que hasta ahora, en esa cantidad, no se había visto en el barrio según los más veteranos de la zona.

Personas durmiendo en las gradas del polideportivo de Colonia Requena, en Alicante. / Héctor Fuentes

Eso sí, la acumulación de personas durmiendo en determinadas zonas de Colonia Requena, uno de los barrios más vulnerables de Alicante, no es un fenómeno reciente. Aunque los vecinos confirman que en los últimos meses “ha ido a más”. Ana María Galiana, que lidera la asociación de vecinos, lamenta que “el barrio está invadido”.

El polideportivo de Colonia Requena se ha convertido en un albergue Ana María Galiana — Presidenta de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena

Colchón en el parque de Colonia Requena ubicado junto a las pistas deportivas. / Héctor Fuentes

Se refiere, por ejemplo, al estado del polideportivo, que “se ha convertido en un albergue”. Aunque la instalación lleva inhabilitada desde hace más de diez años y la puerta de acceso desde la calle Cuarzo se encuentra cerrada con candado, eso no ha impedido que diversas personas puedan dormir cada noche en sus gradas. Mantas, colchones y enseres se acumulan en la zona, impidiendo la práctica del deporte para la que está concebida.

Vemos muchas peleas entre la gente que vive en la calle Paca Pérez — Vecina de Colonia Requena

Curiosamente, según indica Galiana, “hace unos meses adecentaron las pistas y parecía que había posibilidades de recuperar el polideportivo, pero ha sido un trabajo perdido porque inmediatamente lo han vuelto a abandonar y ahora sigue siendo utilizado como albergue”, dice la dirigente vecinal, que también recuerda que “la gente que duerme en la calle se busca la vida como puede”. Una frase que expresa para exigir una solución a las instituciones.

La Policía no actúa y el trabajo de los barrenderos no sirve de nada Manolo Hernán — Vecino de Colonia Requena

Una persona duerme al raso en Colonia Requena. / Héctor Fuentes

Mientras el problema no se resuelve, este tipo de escenas se repiten a diario en Colonia Requena. Muchas personas sin hogar, según el testimonio de Galiana, “utilizan la fuente del parque canino del barrio para asearse”, apunta, lamentando así “el nivel de degradación al que estamos llegando”.

Esto que vemos ahora antes no existía, se ha dejado el barrio de la mano de dios Alfonso Perete — Vecino de Colonia Requena

Diversos vecinos de la zona coinciden con esta sensación. Paca Pérez, que trabaja en un bar del barrio, critica la existencia "de tenderetes instalados en las escaleras de las calles y muchas peleas entre la gente que vive en la calle: a veces da miedo salir”, indica. Manolo Hernán, otro vecino, lamenta que “la Policía no actúa y el trabajo de los barrenderos no sirve de nada”, ya que “cuando limpian todo vuelve a estar sucio a los pocos minutos”. Este ciudadano pide “encontrar la manera de garantizar la convivencia: seguro que es posible, porque antes la teníamos garantizada”, indica.

Hemos llegado a ver a gente orinando en esquinas y haciendo sus necesidades en el parque Luis Pérez — Vecino de Colonia Requena

También se expresa con pesimismo Alfonso Perete, un antiguo vecino del barrio que regresa con frecuencia al que fue su hogar durante treinta años. “Esto que vemos ahora antes no existía, se ha dejado de la mano de dios y no tiene explicación alguna”, critica atribuyendo la responsabilidad al Ayuntamiento de Alicante. Por último, Luis Pérez, también vecino del barrio, testimonia que incluso ha llegado a ver “a gente orinando en esquinas y haciendo sus necesidades en el parque. Esto no es lo que era”, lamenta.

Mientras tanto, cada vez son más personas que duermen a la intemperie en calles de la Zona Norte, en un momento en el que los precios del alquiler están disparados en el país, y también en la capital alicantina.