¿Cuánto tarda un juez en decidir en qué lengua tiene que estudiar un alumno en Alicante?

Cuando un padre y una madre no se ponen de acuerdo sobre si su hijo tiene que estudiar mayoritariamente en valenciano o en castellano y votaron de forma diferente en la consulta de la lengua del Consell, el juez es el que va a tener la última palabra. Así lo recoge la Ley de Libertad Educativa del Gobierno de Mazón y así ha quedado en evidencia en la provincia de Alicante, donde ha trascendido el caso de una niña de Elche que con el curso ya empezado está a la espera de que un juzgado resuelva la disputa familiar.

El tiempo que pueden tardar los tribunales en dictaminar si el idioma preferente en la enseñanza de un alumno es el valenciano o el castellano no es ni mucho menos breve, habida cuenta de que las votaciones se celebraron en febrero del pasado curso y estamos en septiembre, han comenzado las clases y todavía no se ha resuelto la discrepancia con esta alumna.

Han pasado siete meses desde que la Conselleria de Educación preguntó a las familias qué lengua base querían para sus hijos para este nuevo curso. Tanto los hijos de los padres que emitieron un solo voto, como los que no participaron en el plebiscito, ya están en su aula definitiva. Sin embargo, esto no ha ocurrido así con los alumnos de los progenitores separados que chocaron en la consulta.

Una alumna lleva esperando siete meses a que el juzgado decida y todavía es una incógnita cuándo se solucionará el conflicto

Paso a paso en los juzgados

Tras quedar anulado el voto por la discrepancia, el juzgado dicta que los padres, como primer paso, que acudir a un acto de conciliación, para tratar de resolver de forma amistosa el conflicto sin la necesidad de acudir a juicio. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, la decisión sobre si un alumno tiene que estudiar en valenciano o en castellano se puede alargar todavía más al tener que celebrarse un juicio.

Como ya publicó INFORMACIÓN, para resolver se celebraría una vista con la asistencia del fiscal y en la que también tendría que declarar el menor si tiene más de doce años, según explicaron fuentes judiciales. Los dos progenitores serán citados a una vista con al menos quince días de antelación, donde cada uno deberá acudir con los medios de prueba de los que quiera valerse, según marca el protocolo establecido en el Palacio de Justicia.

En el procedimiento se partirá de la base de que existe un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad y, por tanto, será el juez quien decida a cuál de los dos progenitores da la razón. Según las fuentes consultadas por este diario, el criterio para resolver en el caso de la consulta sobre el valenciano dependería de la historia familiar, como si alguno de los progenitores es valenciano parlante, o si con anterioridad han adoptado alguna decisión al respecto. En definitiva, decidir a cuál de los dos progenitores da la facultad de decisión.