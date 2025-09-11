EL TIEMPO
¿Vuelve el verano a Alicante? Temperaturas de hasta 35ºC y noches tropicales
Los termómetros irán en aumento durante todo el día
La provincia de Alicante vivirá este jueves 11 de septiembre una jornada con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso que pueden llegar a los 35ºC en localidades como Elche u Orihuela.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade que el viento soplará flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a componente este la segunda mitad del día y con intervalos de intensidad moderada en el litoral.
El Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana adelanta que esta noche todo el litoral de la provincia de Alicante vivirá una noche tropical con temperaturas por encima de los 20ºC. Las zonas del interior vivirán una noche normal.
El tiempo en Alicante
En Alicante el día será más caluroso que ayer con temperaturas en aumento que llegarán a los 34ºC a mediodía. Por la noche los termómetros descenderán hasta los 23ºC.
El tiempo en Elche
En Elche el sol lucirá durante toda la jornada y los termómetros volverán a ascender hasta los 36ºC.
El tiempo en Benidorm
Cielo despejado en Benidorm con temperaturas estables en torno a los 28ºC.
El tiempo en Elda
En Elda se esperan un día en el que lucirá sol y con temperaturas en aumento hasta los 32ºC.
El tiempo en Torrevieja
El día estará despejado en Torrevieja con termómetros en ascenso hasta los 32ºC.
El tiempo en Orihuela
Día de sol en Orihuela aunque con temperaturas en ascenso que pueden llegar a los 35ºC a primera hora de la tarde.
El tiempo en Alcoy
En Alcoy se espera un día despejado y termómetros en ascenso hasta los 30ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia el día estará despejado y lucirá el sol durante toda la jornada. Las temperaturas máximas serán de 30ºC.
