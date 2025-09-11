Vecinos del PAU 1 advierten de la caída de una esquirla del Puente Rojo, en Alicante
El mal estado en el que se encuentra la infraestructura lleva siendo señalada desde hace años
La caída de una esquirla del Puente Rojo del PAU 1, en Alicante, ha despertado la alarma entre los vecinos del barrio alicantino. Según han anunciado desde la asociación vecinal, un pequeño trozo del techo de este puente se desprendió en la mañana de este jueves, en zona peatonal, generando riesgo entre los viandantes, aunque no ha habido que lamentar consecuencias.
Rosario Buyolo, presidenta de la asociación de vecinos del barrio, explica que la Policía Local ha acudido por la mañana a dar fe de los hechos tras solicitar su presencia. Según la dirigente vecinal, la caída de la esquirla se debe a "la falta de mantenimiento del puente", especialmente visible en la parte alta del puente.
El mal estado en el que se encuentra la infraestructura del Puente Rojo lleva siendo señalada desde hace años por los vecinos, que están "en lucha continua", según señala Buyolo. Según señala la dirigente vecinal, en la Junta de Distrito celebrada el pasado 31 de marzo insistieron en este problema presentando un escrito que, asegura, "fue ignorado" por la concejala Cristina García, presidenta de dicha junta.
Los vecinos han alertado constantemente de la fragilidad de las juntas de dilatación, la existencia de goteras, la falta de iluminación por las noches y los ruidos constantes derivados del tráfico de coches.
