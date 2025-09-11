Vox presiona a Barcala con la limpieza en Alicante: propuesta de medidas para mejorar el servicio

El gobierno local dirigido por el alcalde Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante no se libra ni de las críticas de Vox en materia de limpieza. La formación ultra, que acostumbra a dar estabilidad al ejecutivo con un apoyo externo habitual a la hora de aprobar presupuestos y otro tipo de iniciativas, ha levantado la voz a través del concejal Óscar Castillo, quien ha instado al gobierno municipal a “actuar de forma contundente mediante un plan de choque real que dé respuesta a las necesidades urgentes de los barrios en nuestra ciudad”.

En concreto, la formación de ultraderecha ha propuesto un plan basado en tres ejes: un “plan extraordinario” de tres meses con limpieza intensiva en zonas críticas, aumento de la inspección y de sanciones y el impulso de campañas de concienciación ciudadana. Castillo se ha expresado con contundencia cuando ha afirmado que, si bien “históricamente la situación de la limpieza en Alicante es una auténtica vergüenza, en estos últimos años se ha agravado de forma muy preocupante”.

Se refiere, con estas palabras, a la realidad de “barrios y partidas rurales” y a las quejas emitidas por vecinos por cuestiones como la falta de baldeo, la colocación de basura fuera de los contenedores o la saturación de estos depósitos, así como a la “falta de papeleras” y a las escombreras ilegales.

Además, los ultras plantean también el establecimiento de un canal de comunicación directo entre el sector comercial y el Ayuntamiento para avisos ante situaciones de suciedad, contenedores llenos y desperfectos en las calles para que las actuaciones sean más rápidas y ágiles. Estas propuestas las llevarán al pleno municipal del 25 de septiembre.

Ordenanza renovada

Cabe recordar que en mayo entraron en vigor las nuevas multas por la limpieza en Alicante tras la renovación de la ordenanza, tal como precisamente exigió Vox. Este cambio supuso un aumento de las sanciones, según propusieron los ultras en el periodo de enmiendas, duplicando las multas económicas en caso de quema de residuos (hasta 3.000 euros), separando las sanciones por orinar y defecar en vía pública (900 y 1.200 euros respectivamente, cuando anteriormente la multa era de 300 euros en ambos casos) o aumentando la carga económica en caso de no mantener solares limpios ni cerrados con vallas de dos metros de altura.

También se crearon sanciones por incineración o inhumación de animales en lugares no autorizados y se elevó a 3.000 euros la multa por depositar residuos de poda y jardinería en espacios públicos sin autorización. A su vez, se aumentaron los importes por ensuciar la vía pública y se crearon nuevas sanciones en caso de que el dueño de un animal no lleve consigo bolsas o dispositivos para la recogida, entre otras medidas.

Sintonía en paréntesis

Esta actitud por la limpieza contrasta con la sintonía que Vox y el gobierno de Barcala reflejan asiduamente. Desde 2022, cuando el gobierno municipal aprobó por primera vez los presupuestos gracias al apoyo de los ultras, han sido muchas las concesiones al partido de Santiago Abascal.

Ejemplo de ello es la apertura de las oficinas municipales “antiaborto” y “antiokupas”, la implantación de una Zona de Bajas Emisiones sin sanciones, la duplicación de subvenciones al museo taurino o al denominado por Vox como “Día de la Reconquista”, en referencia a la llegada de los cristianos a Alicante en el siglo XIII y que está prevista para el 4 de diciembre, día de Santa Bárbara.

Más recientemente el concejal de Hacienda, Toni Gallego, se vio forzado a dimitir después de que los ultras exigieran su cese a cambio de aprobar el plan de ajuste. Gallego había propuesto eliminar la rebaja del IBI, pactada por PP y Vox, tras incumplir la regla de gasto, hecho que enfadó a los ultras, que lograron su pretensión de apartar al concejal de su cargo.