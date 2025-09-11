La mejor oportunidad para conocer Luxemburgo: vuelos directos desde Alicante a partir de esta fecha

Luxemburgo es uno de los países más desconocidos para los españoles. A pesar de estar en el corazón de Europa, muy pocos lo eligen como destino de vacaciones. Muchos viajeros prefieren ciudades como París, Berlín o Ámsterdam, dejando de lado a este pequeño país que, sin embargo, tiene una riqueza cultural, histórica y natural digna de descubrir. Para los que buscan destinos diferentes, Luxemburgo se presenta como una joya por explorar.

Qué ver en Luxemburgo

Quien se acerque hasta Luxemburgo encontrará una capital Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su impresionante ciudad vieja rodeada de fortificaciones. A esto se suma la belleza de los paisajes del valle del Mosela, famoso por sus viñedos, castillos y pueblos medievales. También destacan enclaves como Vianden, con su majestuoso castillo, o Echternach, la ciudad más antigua del país, donde aún se respira un ambiente histórico que transporta al viajero a la Edad Media.

Una nueva ruta aérea conecta Alicante con Luxemburgo. / PIXABAY

Además, Luxemburgo sorprende por su modernidad. Su capital combina edificios históricos con un dinámico centro financiero y una gran oferta cultural. Museos como el MUDAM, dedicado al arte contemporáneo, o el Museo Nacional de Historia y Arte, son perfectos para los amantes de la cultura. Todo ello convierte a este pequeño país en un destino ideal tanto para escapadas urbanas como para viajes en plena naturaleza.

Nueva ruta aérea de Alicante a Luxemburgo

A partir de mediados del próximo año, muchos alicantinos tendrán la oportunidad de conocerlo mejor gracias a un vuelo directo que operará la aerolínea Luxair. La compañía, que llevaba casi una década sin operar en el aeropuerto de Alicante-Elche, ha anunciado su regreso. Hay que remontarse a 2018 para recordar la última vez que esta ruta estuvo en activo, un trayecto que hasta ahora solo estaba cubierto por Volotea.

Hasta ahora, viajar a Luxemburgo desde España con Luxair estaba limitado a la conexión con Madrid, mediante una alianza con Iberia. Sin embargo, con la nueva ruta desde Alicante, los pasajeros dispondrán de una conexión mucho más directa y eficiente.

¿Cuándo comienzan los vuelos directos de Alicante a Luxemburgo?

Los vuelos comenzarán a operar a partir de julio de 2026 con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados. Desde Luxemburgo, los miércoles el avión saldrá a las 6.00 horas y llegará a Alicante a las 8.10. En sentido inverso, despegará desde Alicante a las 9.00 y aterrizará en Luxemburgo a las 11.15.

El vuelo directo que unirá Alicante con Luxemburgo en 2 horas y 15 minutos. / INFORMACIÓN

Los sábados, el horario será más vespertino: desde Luxemburgo se saldrá a las 17.30 y se aterrizará en Alicante a las 19.35, mientras que el vuelo de regreso partirá a las 20.25 y llegará al Gran Ducado a las 22.40 horas.

Vuelos desde 79 euros para ir desde Alicante hasta Luxemburgo con Luxair. / INFORMACIÓN

¿Cuánto costará volar a Luxemburgo desde Alicante?

Los precios de los vuelos oscilan por el momento entre los 79 euros que cuesta el más barato ( para viajar el 1 de julio desde Alicante a Luxemburgo) hasta los 190 euros que cuesta volar durante las semanas centrales de agosto.