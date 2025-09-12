Alicante acogió el pasado curso a más de 3.000 alumnos llegados de fuera

Los colegios e institutos de Alicante acogieron a más de 3.000 alumnos llegados de fuera a lo largo del pasado curso. El 35% vinieron de América del Sur; el 20% de Europa del Este; el 18% fueron de origen nacional, el 16% de África; y el 11% restante, de otras procedencias. Así lo dio a conocer este viernes el Ayuntamiento durante el Consejo Esolar Municipal.

Pese a ese elevado número de matriculaciones fuera de plazo, la edil de Educación, Mari Carmen de España, aseguró que "todas fueron atendidas" y que la apertura del nuevo colegio en barracones, el Número 56, "servirá para aliviar la presión de la matriculación sobrevenida este curso”, un centro, que según la concejala popular "ya está plenamente acabado y operativo", después de haber iniciado el lunes las clases con obras, sin el patio habilitado y sin pizarras.

Otro de los anuncios que hizo el equipo de gobierno fue el pequeño paso que se ha dado para desbloquear la construcción del nuevo colegio de La Cañada del Fenollar, obra que ha quedado a la cola del Plan Edificant, pese a su riesgo de inundación. Según de España, los técnicos de la Conselleria de Educación ya tienen sobre la mesa la revisión de precios para la ejecución del centro educativo, a la que está previsto que den su visto bueno en las próximas semanas.

Visita "turística" a los barracones en el estreno del curso escolar en Alicante / Héctor Fuentes / Héctor Fuentes

Respecto a los proyectos incluidos en el Plan Edificant, la concejala aseguró que están ejecutados los correspondientes al Juan Bautista Llorca (1,5 millones), Emilio Varela (41.695 euros), así como el colegio de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda (1 millón). También informó de que El Somni está preadjudicado por 6,8 millones de euros.

Además, las obras del nuevo CEIP La Almadraba, en el que el Consell ha invertido 13,5 millones de euros, están en marcha y con la previsión municipal de que el centro abra sus puertas el próximo curso.

Mazón visita el CEIP La Almadraba de Alicante / Alex Domínguez

Mantenimiento

Por otro lado, el Ayuntamiento cifró en 597.745 euros la inversión realizada en materia de infraestructuras escolares recientemente ejecutados o en marcha, que benefician a 28 centros educativos. Entre las actuaciones incluidas en el Plan de mejora y mantenimiento de infraestructuras educativas y desarrolladas por la concejalía de Infraestructuras que dirige Cristina García, en colaboración con la de Educación, según el equipo de gobierno, se encuentra la reciente preadjudicación de las obras de mejora en los centros educativos Benalúa, Gloria Fuertes, Nou d’Octubre, La Aneja, Voramar, Rafael Altamira, Enric Valor, San Blas, Ramón Llull, Santa Faz, Gabriel Miró, Florida y Óscar Esplá, así como en la escuela infantil El Tossalet. A estos se añadirá el acondicionamiento de rampa de acceso en escaleras de patio interior en CEIP Voramar, que quedó desierta y se volverá a licitar. El resto de los lotes se han preadjudicado por un importe global de 369.526 euros.