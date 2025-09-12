Las Ampas de Alicante defienden el interés de la alumna de Elche para estudiar en valenciano sin esperar a que se pronuncie un juez

El caso de la niña de Elche que espera a que un juez decida si tiene que estudiar en valenciano o en castellano por el desacuerdo de sus progenitores, que están separados, ha desatado las críticas de las dos federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos de la provincia. Y ya no solo por el hecho de que hayan pasado más de siete meses sin que se resuelva un problema generado el pasado curso. También coinciden en que debería de haber prevalecido el interés de la niña, de tan solo seis años de edad, algo que no ha ocurrido así porque ha sido colocada en una clase de castellano hasta que el juzgado diga si tiene razón la madre, que votó por el valenciano, la lengua que ha estudiado durante tres cursos, o la tiene el padre, que se decantó por el español.

La FAPA Enric Valor, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones contraria a la Ley de Libertad Educativa, culpa directamente a la normativa del Gobierno del PP de Carlos Mazón. "Se ha demostrado que no hay libertad cuando la alumna no puede elegir en qué lengua estudiar", lamenta Antonio Verdú, el presidente de la federación que representa a 240 Ampas. Al conocer este conflicto, la entidad asegura haber pasado a las asociaciones de madres y padres una encuesta para conocer si existen más casos como el de la ilicitana y para saber si ha habido otros problemas al inicio de curso.

Temen que la disputa ocurrida con la alumna del colegio Clara Campoamor no sea la única y dudan de que sea cierto que el 99, 67 % de los alumnos de Infantil y Primaria vayan a estudiar en la lengua elegida por sus familias, como anunció el conseller de Educación, José Antonio Rovira.

Con todo, el presidente de la Enric Valor criticó que este episodio es "una consecuencia de una ley mal hecha y mal formulada" y evitó posicionarse sobre la determinación que ha tenido la dirección del centro para adscribir a la niña a una clase de castellano, aunque haya sido de manera provisional, pese a que se haya iniciado en el colegio en valenciano y haya aprendido a leer y a escribir en la lengua vernácula. "El centro bastante tiene con tomar una decisión", justifica el portavoz de las familias.

Coherencia y sentido común

Una lectura diferente hace la FAPA Gabriel Miró, la mayoritaria de la provincia al representar a 450 Ampas. Este colectivo, a favor de la consulta que organizó el Consell para que las familias eligieran la lengua base de sus hijos y no los centros educativos, critica que el problema con la niña de Elche no se haya solucionado siete meses después de las votaciones. También ha apelado a la coherencia y a velar por el bien de la menor, cuya madre ha asegurado que su hija no quiere ir al colegio al haber sido separada de su grupo.

"La administración, hasta la toma de decisión del juez, debería de priorizar el interés de la alumna y dejarla en el aula de valenciano, que es donde quiere y la lengua en la que ha estudiado hasta ahora. Es de sentido común y de lógica", afirma la secretaria de la entidad, Sonia Terrero, quien sostiene que no se tendría que demorar la resolución de un conflicto tanto tiempo.

"No estamos hablando de unos padres que no votaron para que el centro educativo haya puesto a la alumna en la clase que considere, sino de unos padres separados que no están de acuerdo, pero que tienen a una niña que lleva tres cursos en valenciano", añade la portavoz de las familias, además de advertir de que ya plantearon a Educación que podrían darse casos como éste y que se debería de velar porque las familias llegaran a un entendimiento antes de recurrir a un juzgado.

Mientras tanto, la alumna está a la espera de un acto de conciliación en el juzgado, es decir, al procedimiento previo para que las dos partes, la madre y el padre, intenten llegar a un acuerdo amistoso para resolver el conflicto sin tener que ir a juicio. El otro problema es que para este acto ni siquiera hay fecha.

Organización y ley

Frente a ello, la dirección del colegio ha defendido haber actuado de forma correcta tras colocar a su alumna de seis años en una clase de castellano hasta que el juzgado resuelva.

"Hemos seguido la legislación vigente, los cupos y las ratios para conformar las clases", ha respondido la directora del centro educativo, quien ha negado tener ningún interés en que la escolar estudie en una lengua u otra.

Por su parte, preguntada por este conflicto, la Conselleria de Educación se ha escudado en lo que dice la ley: "En caso de padres separados, si votan los dos e indican una misma lengua base, se considera como un único voto válido para ese hijo o hija. Si votan lenguas diferentes, se considera que hay una discrepancia o falta de acuerdo entre ellos y el voto no se tiene en cuenta hasta que el juez decida qué progenitor puede votar".

Asimismo, sobre la decisión del centro de colocar a la alumna en la clase de castellano, el departamento autonómico se ha amparado en que, en casos de discrepancia como este, "se adscribirá de oficio a una u otra lengua base por parte del centro docente, en virtud de su autonomía, en el momento de configurar los diferentes grupos de alumnado. En esta adscripción se ponderarán como criterios las posibilidades organizativas del centro, las preferencias de los representantes legales del alumnado, y en caso de desacuerdo entre ellos, la continuidad en la misma lengua base".