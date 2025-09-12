Barcala reactiva la investigación por el "asalto" de los Bomberos al pleno de Alicante

El gobierno de Luis Barcala desentierra el hacha de guerra contra los Bomberos del Ayuntamiento de Alicante. Tras las últimas negociaciones con los sindicatos, la investigación por el "asalto" al pleno del mes de marzo había quedado en un cajón a petición de los representantes del cuerpo. Sin embargo, el ejecutivo municipal ha vuelto a mover ficha llamando a declarar a mandos tanto de la Policía Local como del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Rescates. Todo ello a las puertas de que prescriba una posible falta leve, que quedaría sin posibilidad de sanción el 27 de septiembre.

En concreto, en los últimos días se ha citado a testificar sobre lo ocurrido hace casi seis meses a mandos y oficiales de la Policía Local y al jefe del servicio municipal de Bomberos, Daniel González. Según ha podido saber INFORMACIÓN, la declaración de este último habría sido la más reveladora, ya que tras pedirle que identificase a los responsables del asalto, González únicamente habría señalado a uno de los más de cincuenta integrantes de los Bomberos que estaban presentes en el salón.

En este proceso para depurar responsabilidades por lo ocurrido, el Ayuntamiento de Alicante busca también que comparezca el agente que recibió un rodillazo durante las protestas del pasado mes de marzo, aunque aún no se ha fijado fecha para su participación en la investigación. Un proceso que se realiza ahora contra reloj, ya que el próximo 27 de septiembre se cumplirá medio año del incidente, por lo que prescribirían las posibles faltas leves que se hubieran cometido entonces. No así las graves (que caducan a los dos años) ni las muy graves, que lo hacen a los tres años.

Cambio de postura

En el mes de mayo, parecía que la mano de hierro que anunció el alcalde contra los bomberos que intentaron "asaltar" el pleno se quedaría en un guante de seda. El Ayuntamiento confirmó que había abandonado el informe que encargó a los servicios jurídicos para tratar de sancionar a los efectivos que protestaron en la sesión de marzo para centrarse en las negociaciones con los sindicatos.

Y es que el pleno ordinario del mes de marzo fue especialmente tenso, con una sesión copada durante las primeras horas por las fervientes protestas de un grupo de bomberos, que cargó duramente contra el alcalde y trató de irrumpir en el Salón de Plenos, frenado finalmente por agentes de la Policía Local. Tras el episodio de fuertes protestas, el gobierno local envió un comunicado en el que, a través de su portavoz Cristina Cutanda, aseguraba que los funcionarios habían "pretendido intimidar por la fuerza" en una actitud que "avergüenza a todos". Solo un día después, el ejecutivo de Luis Barcala hizo llegar a los medios un segundo comunicado, en el que estudiaba abrir un "expediente sancionador" a los bomberos que "intentaron asaltar" el Salón de Plenos.

Después de ese episodio, la tensión entre el equipo de gobierno y la Plataforma de Bomberos de Alicante (un grupo al margen de los sindicatos respaldado entonces por 120 efectivos de los 170 que conforman el cuerpo) fue in crescendo. Sin embargo, tras un acercamiento con los representantes sindicales, el ejecutivo popular enfrió el choque y rebajó sus pretensiones contra ellos: "La plantilla está por encima de determinadas cuestiones en unas circunstancias concretas y por un grupo muy reducido", señaló entonces el alcalde, quien aseguró que el expediente ya no era "sancionador" sino "informativo". Ahora, el equipo de gobierno continúa las averiguaciones sobre el "asalto", que podrían derivar en suspensiones de empleo y sueldo para algunos de los participantes en la protesta.