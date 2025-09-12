Barcala, señalado por el retraso en las reparaciones de tres colegios de Alicante tras el desprendimiento de cornisas

El inicio del curso escolar sigue dando que hablar en Alicante. Tras la apertura del colegio 56, en el barrio de Garbinet, con aulas prefabricadas, sin el patio habilitado y con material de obra presente en la zona común, ahora el Ayuntamiento de Alicante se ha visto señalado retrasos a la hora de reparar tres centros que están a la espera de obras después de desprendimientos de cornisas.

El último caso es el del CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria) Óscar Esplá, entre los barrios de Los Ángeles y Benisaudet, donde el año pasado se detectaron pequeños desprendimientos y se solicitó la intervención. Según explica la directora del centro, Ainhoa Alite, “nos dijeron que las obras no eran prioritarias y que no habría más desprendimientos”, y aunque “no hubo más durante el curso”, en verano cayeron cascotes “de unos 15 centímetros”, uno de los cuales impactó sobre un altavoz y lo partió.

Tras dar parte al Ayuntamiento, los técnicos instalaron una valla de protección metálica a la espera de reparación. Esta solución se esperaba que fuera temporal “y que en agosto se haría la reparación”, declara la directora del centro, que puntualiza que “no fue así y así seguimos: con la zona acotada al paso”. En concreto, explica que debido a la restricción al paso en esta zona han tenido que cambiar la distribución de los alimentos del comedor, y Alite expresa su “preocupación” ante la falta de intervención: “no nos han dado ninguna explicación”.

Otro de los colegios afectados es el Enric Valor, en el barrio de la Florida. Su directora, Yolanda Rodríguez, explica que en este caso el desprendimiento de un cascote se produjo en 2018, y desde entonces “no nos han arreglado nada”. La solución también fue la colocación de una malla y tras instar al consistorio a través de la sede electrónica, el Ayuntamiento contempla la reparación pertinente “a través de fondos proporcionados por la Concejalía de Infraestructuras”, liderada por Cristina García (PP). Sin embargo, “dijeron que lo iban a arreglar y no han hecho nada”, dice la directora.

El otro colegio afectado por hechos similares es La Aneja, en los alrededores del castillo de San Fernando. El Ayuntamiento preadjudicó, a finales de agosto, la ejecución de obras en 14 centros educativos, entre ellos los tres citados. En el Óscar Esplá se determinó que el plazo de ejecución una vez empiecen las obras debía ser de 30 días naturales, 32 en el caso del Enric Valor y 60 en La Aneja. Los trabajos aún no han comenzado.

Críticas del PSOE

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ha reaccionado a estos hechos y ha criticado la “pasividad” del ejecutivo local, liderado por Luis Barcala (PP), ante situaciones de “evidente peligro”. Según el concejal Emilio Ruiz, en el consistorio “se han limitado a disponer una valla metálica a todas luces insuficiente para proteger al alumnado, puesto que sólo se ha colocado en el lugar exacto en el que se produjo la caída de cascotes”.

A su vez, critican que los responsables municipales de las áreas de Educación e Infraestructuras “no han aclarado” este viernes “a los representantes del Consejo Escolar Municipal cuando se llevarán a cabo las obras prometidas por el alcalde en varios centros educativos”.

Por último, Ruiz ha acusado a Barcala de “mentir” en la apertura del curso el lunes, cuando “habló de normalidad absoluta” en los centros mientras algunos “se están cayendo literalmente a trozos ante la pasividad continua” del gobierno local, considera.