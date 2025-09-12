La bici estática abandonada en Alicante que ha hecho pedalear a medio Twitter hacia los recuerdos

En pleno centro de Alicante, entre escaparates modernos y cafeterías de moda, alguien se topó con un fósil doméstico que parece escapado de los años 80: una bicicleta estática, de esas que marcaron una época… aunque casi nadie las usó para lo que fueron diseñadas. La cuenta de "Yo fui a EGB" en la red social X (antes y para siempre Twitter en el imaginario popular) compartió la imagen y lo que vino después fue un desfile de nostalgia colectiva.

De gimnasio improvisado a perchero de lujo

El comentario más repetido es que estas bicicletas jamás sirvieron para entrenar, sino como improvisados percheros. “Siempre tenía encima toallas, mantas, sábanas… quedó relegada a ser una especie de perchero”, recordaba un usuario entre carcajadas. Otro reconocía que en casa de su abuela había una idéntica y que, por supuesto, acabó teniendo el mismo destino.

El asiento de la tortura

No faltaron las bromas sobre la dureza del sillín, al que más de uno bautizó como “el asiento de la tortura”. La resistencia, claro, era otro capítulo: "Venirte arriba y poner la máxima resistencia…", ironizaba otro internauta, como si pedalear en esas máquinas fuera poco menos que enfrentarse a un puerto del Tour de Francia.

Un vasco en bici estática hasta Alicante

La imaginación también echó a rodar. "Es de un vasco de Bilbao a Alicante en 3 días en bicicleta estática", bromeaba un usuario, asegurando que lo más difícil fue arrancar, pero que luego "era como ir cuesta abajo". Hubo incluso quien aseguró que, si se enchufaba, aún seguiría funcionando como el primer día.

El fenómeno de los trastos inmortales

La imagen de la bicicleta en plena calle ha sido la chispa para que los usuarios compartan recuerdos de aquellos aparatos de ejercicio que llegaban a casa con promesas de cuerpos atléticos y acababan convertidos en muebles secundarios, al nivel de una estantería o un colgador improvisado.

En el fondo, todos sabían que esas bicis estáticas eran un miembro más de la familia, silenciosas, resistentes y siempre disponibles para lo que menos esperábamos: sostener la colada.

Y en Alicante, una de ellas ha vuelto a ser protagonista, recordándonos que hay objetos que no se oxidan con el tiempo, sino que se vuelven eternos.