La bici estática abandonada en Alicante que ha hecho pedalear a medio Twitter hacia los recuerdos
La reliquia ochentera que apareció en pleno centro y evocó a todos su verdadero uso: colgar ropa
En pleno centro de Alicante, entre escaparates modernos y cafeterías de moda, alguien se topó con un fósil doméstico que parece escapado de los años 80: una bicicleta estática, de esas que marcaron una época… aunque casi nadie las usó para lo que fueron diseñadas. La cuenta de "Yo fui a EGB" en la red social X (antes y para siempre Twitter en el imaginario popular) compartió la imagen y lo que vino después fue un desfile de nostalgia colectiva.
De gimnasio improvisado a perchero de lujo
El comentario más repetido es que estas bicicletas jamás sirvieron para entrenar, sino como improvisados percheros. “Siempre tenía encima toallas, mantas, sábanas… quedó relegada a ser una especie de perchero”, recordaba un usuario entre carcajadas. Otro reconocía que en casa de su abuela había una idéntica y que, por supuesto, acabó teniendo el mismo destino.
El asiento de la tortura
No faltaron las bromas sobre la dureza del sillín, al que más de uno bautizó como “el asiento de la tortura”. La resistencia, claro, era otro capítulo: "Venirte arriba y poner la máxima resistencia…", ironizaba otro internauta, como si pedalear en esas máquinas fuera poco menos que enfrentarse a un puerto del Tour de Francia.
Un vasco en bici estática hasta Alicante
La imaginación también echó a rodar. "Es de un vasco de Bilbao a Alicante en 3 días en bicicleta estática", bromeaba un usuario, asegurando que lo más difícil fue arrancar, pero que luego "era como ir cuesta abajo". Hubo incluso quien aseguró que, si se enchufaba, aún seguiría funcionando como el primer día.
El fenómeno de los trastos inmortales
La imagen de la bicicleta en plena calle ha sido la chispa para que los usuarios compartan recuerdos de aquellos aparatos de ejercicio que llegaban a casa con promesas de cuerpos atléticos y acababan convertidos en muebles secundarios, al nivel de una estantería o un colgador improvisado.
En el fondo, todos sabían que esas bicis estáticas eran un miembro más de la familia, silenciosas, resistentes y siempre disponibles para lo que menos esperábamos: sostener la colada.
Y en Alicante, una de ellas ha vuelto a ser protagonista, recordándonos que hay objetos que no se oxidan con el tiempo, sino que se vuelven eternos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta naranja en Alicante: sigue en directo la evolución del temporal en la provincia
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo asume el mando del MOE de Rabasa
- La Zona de Bajas Emisiones de Alicante, bajo lupa
- El entorno de las harineras de Benalúa Sur: de la Ciudad de la Música de Alicante a la 'ciudad de las ratas
- La Generalitat lleva más de un año y medio a la espera del Ayuntamiento de Alicante para aprobar el Catálogo de Protecciones
- ¿Cuándo termina la alerta por lluvia en la provincia de Alicante?