Educación
Un colegio de Alicante urge presencia policial: "nos han robado en tres coches en cuatro días"
El director del Emilio Varela denuncia la falta de seguridad y la existencia de un basurero en las inmediaciones del centro
Tres coches de profesores asaltados en cuatro días. El inicio del curso en el colegio Emilio Varela ha sido especialmente movido. Los robos que han sufrido los docentes en el interior de sus vehículos, además de las ventanas rotas y otros desperfectos, han puesto en evidencia la necesidad de vigilancia policial en este centro educativo de la Zona Norte de Alicante.
El último susto fue este jueves. "Salimos a las tres de la tarde y nos encontramos con el capó levantado y que le habían quitado la batería", lamenta el director Juan Antonio Jiménez. Los 46 profesores que tiene este colegio aparcan en la calle porque las instalaciones educativas carecen de espacio. Sin embargo, lo hacen con el miedo en el cuerpo después de lo ocurrido esta semana.
"Todos los años pido patrullas de Policía para controlar el tráfico, porque los padres paran se apelotonan, se aparca en un carril que no puede, y a veces, es problemático porque coincide con escuelas de adultos", asegura el responsable del Emilio Varela, quien lamenta que el Ayuntamiento desoye su petición curso tras curso.
Salimos a las tres de la tarde y nos encontramos con el capó levantado y que le habían quitado la batería
Tras los episodios de esta semana, el director insiste en poner medidas para evitar que vuelvan a repetirse a plena luz del día unos robos a los que, por desgracia, ya están acostumbrados. "En el interior del centro roban o intentan robar una vez al año. Nos hemos encontrado con persianas forzadas, a veces se han llevado algún ordenador, rompen alguna ventana...", lamenta Jiménez.
Al parecer, no son los únicos porque en la escuela de adultos próxima a este centro de Infantil y Primaria escuchan que la alarma "suena cada dos por tres, de manera sistemática", añade.
La solitaria zona en la que se encuentran el Emilio Varela, la Escuela de Arte Superior de Diseño y una escuela infantil, hace que la comunidad educativa se sienta "vendida", porque además de los robos, tienen que lidiar con la basura que se concentra en las inmediaciones de las instalaciones educativas. "Esto es un basurero, nadie pasa por aquí y hay hasta menudeo", denuncia el director.
Esto es un basurero, nadie pasa por aquí y hay hasta menudeo
Combatir la inseguridad
Desde Esquerra Unida Podem, que se han hecho eco de lo sucedido, también han reclamado al equipo de gobierno que refuerce la presencia policial y atienda con urgencia las necesidades de este colegio. “Los niños y niñas, sus familias y los docentes tienen derecho a sentirse seguros y cuidados cuando van al centro escolar. No podemos permitir que un centro educativo quede olvidado ni que la inseguridad forme parte de su día a día”, añade el portavoz municipal Manolo Copé.
“Este problema no es un hecho aislado: refleja el abandono de muchos barrios y colegios de la periferia. Lo mínimo que debemos garantizar como ciudad es que el entorno escolar sea limpio, seguro y digno”, concluye la formación.
