DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Preocupación en Elche por la plaga de serpientes que tiene en vilo a los vecinos de El Altet / Héctor Fuentes

Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da "miedo" y se quejan de que "Elche no nos escucha"

Los residentes de la zona junto al cementerio han elevado el caso ante el Síndic de Greuges porque es "insoportable" y "aterrador", y una residente asegura que "mi padre estuvo 13 días hospitalizado por una mordedura y luego atacaron al perro"

