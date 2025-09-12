DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
A. Fajardo
Un colegio a la cola de las decisiones políticas en Alicante, pese al riesgo de inundarse
La comunidad educativa de La Cañada afronta un nuevo curso con barracones y sin certezas de cuándo empezarán las obras
Alejandro J. Fuentes
Más de 50 sanciones en el primer mes de campaña contra el ruido en Alicante
La Policía Local realiza 450 intervenciones en horario nocturno por molestias procedentes del ocio y de viviendas particulares
A. Fajardo
Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche a la espera de que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
Después de las votaciones de febrero, el centro ha colocado en un aula castellano a la alumna de forma provisional, pese a que durante tres cursos ha estudiado en valenciano
V. L. Deltell
El alcalde de Elche pide a los ilicitanos decoren sus balcones con banderas de España para la visita de la Reina Sofía
La Reina Sofía visita Elche para presidir el congreso internacional sobre enfermedades neurodegenerativas
V. L. Deltell
Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da "miedo" y se quejan de que "Elche no nos escucha"
Los residentes de la zona junto al cementerio han elevado el caso ante el Síndic de Greuges porque es "insoportable" y "aterrador", y una residente asegura que "mi padre estuvo 13 días hospitalizado por una mordedura y luego atacaron al perro"
El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
El exdueño de la azulejera Baldocer ha pagado más de 50 millones de euros por el centro Gran Vía de Alicante
C. Suena
¿Existe la croqueta perfecta? Alicante intentará resolverlo en su nuevo festival gastronómico
Durante tres días, 14 restaurantes competirán por freír a la competencia y encontrar la mejor croqueta de Alicante
L. Gil López
Rescate al límite en El Campello: perdido en un paraje, de noche, desorientado y sin cobertura
Policía Local y Guardia Civil localizan a un conductor extraviado gracias a la ubicación de su última llamada al centro de emergencias
David Navarro
Estos son los domingos y festivos que podrán abrir los comercios en Alicante en 2026
La normativa autonómica permite a las tiendas de la Comunidad Valenciana atender al público durante 11 jornadas festivas
Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas del Cap de la Nau de Xàbia
La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso
