Año histórico para las Hogueras de Alicante: doce monumentos plantarán en Especial en 2026

De diez a doce en un solo año. La categoría Especial de las Hogueras de Alicante gana miembros y se sitúa cerca del récord. Con las últimas incorporaciones, Calvo Sotelo y Explanada, una docena de comisiones competirán por el máximo galardón de la Fiesta, algo que no pasaba desde hace más de una década. Una cifra que, aunque parece poco probable, aún podría incrementarse en las próximas semanas.

En 2010 fue la última ocasión en la que 12 monumentos integraron la categoría Especial. Una edición en la que el primer premio se lo llevó Florida Portazgo, de la mano de Vicente Martínez Aparici, con su obra "Ilusiónate". Sin embargo, el año con mayor número de participantes sigue siendo el 2013, cuando el grupo estuvo formado por 13 hogueras. En aquel momento, la fortuna sonrió a Foguerer-Carolines, que apostó por "Fuego en las venas", de los hermanos Gómez-Fonseca.

Hasta ahora, la última de las comisiones en sumarse al selecto grupo de Especial fue Baver-Els Antigons, que este 2025 ha cumplido su tercer año en la máxima categoría de las Hogueras. Una fecha que no ha podido celebrar de mejor manera: haciéndose con el primer premio. Con menos de dos décadas de historia, la comisión inscribió su nombre por primera vez en lo más alto del palmarés de las Hogueras, al igual que su artista, el valenciano Paco Torres, gracias a "Vanity".

Movimiento de artistas

Tras las Hogueras de 2025, Especial ha vivido un "terremoto" de cambios, en el que la mitad de las comisiones han elegido un nuevo artista para el próximo año. Mientras que Port d'Alacant (Vicente Torres y José Enrique Giménez), Florida-Plaça de la Vinya (Loren Fandos), Florida Portazgo (Josué Beitia), Polígon de Sant Blai (Javier Gómez Morollón) y Carolinas Altas (Luis Espinosa) han apostado por cambios de aires, el resto de miembros de la categoría veteranos se han decantado por la continuidad: La Ceràmica (Palacio i Serra Artesans); Baver-Els antigons (Paco Torres con diseño de Paco Camallonga); Sagrada Familia (Pere Baenas); Sèneca-Autobusos (José Gallego y Toni Pérez) y Diputació-Renfe (David Sánchez Llongo con diseño de Paco López) renuevan con sus constructores.

Sin acento alicantino

Ambas comisiones debutantes apuestan por artistas valencianos para su próximo monumento en Especial. Una decisión que ha constatado que solo un alicantino competirá, salvo cambios inesperados, en la máxima categoría de las fiestas oficiales de la ciudad. Será Javier Gómez Morollón, encargado de plantar la obra de Polígon de Sant Blai en 2026.

En los últimos dos años, el único artista alicantino que "sobrevivía" en Especial era Fran Santonja (Arte Efímero), que cosechó un tercer puesto, precisamente, con Polígon de Sant Blai en 2024 y se ha desvinculado de la hoguera este 2025 tras su décima posición.